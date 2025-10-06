Diana Șoșoacă, urmărită penal. Parchetul General cere în continuare ridicarea imunității

Eurodeputata, audiată la Parchetul General

Decizia vine în urma unei anchete extinse care vizează fapte comise în ultimii ani, iar procurorul general Alex Florența a solicitat deja ridicarea imunității parlamentare a acesteia, pentru ca investigația să poată continua fără restricții.

Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Public, "în continuarea comunicatului de presă din data de 23 septembrie 2025, informăm că procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale față de o inculpată, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, patru infracțiuni de promovarea, în public, a cultului persoanelor condamnate pentru infracțiuni de genocid, crime contra umanității și crime de război, precum și promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe; promovarea în public a ideilor antisemite; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea ori minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, a Holocaustului; ultraj”".

În cursul zilei de luni, Diana Șoșoacă a fost audiată la sediul Parchetului General, după ce anterior, pe 23 septembrie, fusese citată dar nu s-a prezentat. În fața instituției, zeci de susținători s-au adunat cu steaguri tricolore și pancarte inscripționate „Solidari cu Diana Șoșoacă”, fluturând, de asemenea, drapelul Partidului S.O.S. România.

Șoșoacă acuză o „execuție politică”

Ca reacție la acțiunea procurorilor, eurodeputata a lansat un atac dur la adresa sistemului judiciar și a autorităților. „Asistăm astăzi la încă o tentativă de execuție politică pusă la cale de sistemul corupt care tremură în fața adevărului. Parchetul General cere ridicarea imunității mele de europarlamentar. De ce? De frică. Pentru că am spus lucrurilor pe nume, pentru că am apărat poporul român și am denunțat dictatura globalistă. Știu, adevărul deranjează. Nu sunt vinovată de niciuna dintre acuzațiile mincinoase aruncate în spațiul public. Nu am făcut decât să spun adevărul pe care alții vor să-l ascundă. Atunci când lupți pentru suveranitate, libertate și dreptate, ești vânat, stigmatizat și amenințat”, a declarat aceasta.

Cercetările împotriva Dianei Șoșoacă nu sunt la prima etapă de acest fel. În februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus un denunț penal la Parchetul General, acuzând-o pe eurodeputată de promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid. Într-un discurs rostit atunci în plenul Parlamentului European, Șoșoacă afirma: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”, referindu-se la Ceaușescu, pe care îl prezenta drept un exemplu de conducător suveran.

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat după ce Șoșoacă a adus un omagiu fostului lider legionar Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune online, în urma invalidării candidaturii sale la alegerile prezidențiale. „Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât ‘Trăiască Legiunea și Căpitanul’, care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!”, declara aceasta la acea dată.

O lună mai târziu, în noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a participat la o ceremonie de comemorare organizată la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, dedicată memoriei lui Codreanu și a altor 13 membri ai Mișcării Legionare. „E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, afirma Șoșoacă în timpul unei transmisiuni live pe Facebook.

Eurodeputata s-a mai confruntat și cu alte acuzații de natură penală. În decembrie 2021, o jurnalistă italiană a depus o plângere împotriva ei, susținând că a fost sechestrată în cabinetul avocatei din București, după un conflict izbucnit în timpul realizării unui interviu.