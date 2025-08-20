Data actualizării: | Data publicării:

De unde a pornit, de fapt, mesajul lui Dan Tănasă (AUR) privind comenzile livrate de muncitori din Asia și Africa

Deputatul AUR Dan Tănasă a publicat pe Facebook un mesaj prin care îndeamnă românii să refuze comenzile de mâncare livrate de muncitori străini, mai ales din Asia și Africa.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a scris Dan Tănasă (AUR).

Mesajul seamănă izbitor cu politica anunțată la Sankt Petersburg, unde autoritățile au interzis recent muncitorilor migranți să lucreze ca livratori. Subiectul a fost relatat pe 11 august 2025 de publicația The Moscow Times, cu titlul „St. Petersburg Bans Migrant Workers From Delivery Jobs”.

Astfel, apelul lui Dan Tănasă pare să copieze discursul autorităților ruse, care au justificat măsura prin motive de „ordine socială și protejarea locurilor de muncă pentru localnici”. În România, însă, companiile de livrări au atras în ultimii ani zeci de mii de muncitori din Asia și Africa, în contextul deficitului acut de forță de muncă.

Declarația deputatului AUR vine în linie cu retorica naționalistă și anti-imigrație promovată de partid, dar ridică întrebări privind sursa de inspirație și sincronizarea cu măsurile adoptate la Moscova.

În contextul dezbaterilor din spațiul public privind postarea deputatului Dan Tanasă, publicată pe rețeaua de socializare Facebook, Colegiul director al Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să demareze procedura de autosesizare.

„Este necesară precizarea că autosesizarea nu presupune constatarea în sine a unei fapte de discriminare.

Semnalarea de către mass-media a conținutului acestei postări este apreciată la justa sa valoare, cu atât mai mult cu cât acoperirea întregului spectru al rețelelor de socializare prin propriile resurse ale CNCD se lovește de limitări obiective”, a transmis Colegiul director al Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

