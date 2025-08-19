Data actualizării: | Data publicării:

EXCLUSIV  De la Londra la Oradea: Ilie Bolojan, Margaret Thatcher al României? Cât de departe merg reformele de dreapta în România

Politica românească a fost adesea comparată cu modele internaționale, dar puține comparații stârnesc atât de mult interes precum cea între Ilie Bolojan și Margaret Thatcher. Dacă Thatcher, supranumită „Doamna de Fier”, a remodelat economia britanică în anii ’80 prin privatizarea industriilor grele și promovarea unui stat minimal, Bolojan este văzut de unii drept un omolog modern în contextul românesc, promotor al austerității și al unei administrări eficiente a resurselor publice.

Margaret Thatcher, prima femeie prim-ministru al Marii Britanii, a relansat economia britanică în perioada 1979-1990, renunțând la vechea economie bazată pe mine, cărbuni și uzine siderurgice și orientându-se către servicii, activități financiare și industria farmaceutică. Thatcher este cunoscută pentru reformele economice radicale, reducerea influenței sindicatelor și privatizarea industriilor strategice, remodelând aproape fiecare aspect al politicii britanice și redresând economia după decenii de stagnare.

În cadrul unei emisiuni DC News, lect. univ. dr. Aurelian Giugăl, politolog la Universitatea din București, face o distincție clară între elementele de stil Thatcher și realitatea politică românească: „Cred că sunt două lucruri diferite. Dacă ne gândim la logica asta, liberal, ultraliberal, da, Ilie Bolojan este un Margaret Thatcher și nici nu e de mirare. Cele două partide nici nu o ascund, mai ales prin noii lideri care au preluat partidul: Bolojan, aripa Ciucu și așa mai departe, plus USR, care tradițional este un partid liberal”.

Politologul explică faptul că, din punct de vedere cultural, USR se află pe partea „progresistă” a spectrului politic, dar economic promovează măsuri de dreapta dure și pure: „Adică un stat cât mai mic, încurajarea sectorului privat, taxe cât mai mici. Ei vorbesc de taxe zero, încurajarea sectorului privat în detrimentul statului. Totdeauna spun că statul este prost la gestionarea resurselor publice. Deci aici nu este niciun dubiu”.

Giugăl punctează că, din perspectiva culturală, USR este progresist (unii îi numesc chiar neomarxiști sau „sexomarxiști” în presa televizată), în timp ce, pe plan economic, partidul adoptă politici clar ultraliberale. „Sunt ca băieții lui Reagan și Thatcher din secolul XX, cunoscuți ca «Chicago Boys», economiști care promovau măsuri extrem de liberale”, explică politologul.

Politologul subliniază că Bolojan nu surprinde prin acțiunile sale: „Din punctul meu de vedere, Bolojan nu este niciun fel de surpriză. Adică ei nu s-au ascuns, nu și-au ascuns intențiile, chiar dacă au avut unele mesaje populiste în campanie. Adică ei livrează ceea ce au promis că livrează, încurajarea sectorului privat, descurajarea risipei la stat”.

Jurnalistul Val Vâlcu pune accentul pe aplicarea practică a acestor politici: „Cum încurajează sectorul privat, prin taxe, prin impozite? Uite, tocmai se propune să plătească privatul înainte să-i vină banii de la stat. Prin PNRR a făcut omul, a livrat ce avea de livrat, construcții și așa mai departe, se așteaptă 3-6 luni să-ți vină banii. Dar taxele vor să le ia direct, nu mai poți să eșalonezi. Plata taxelor și cu penalități, dobânzi”.

Giugăl explică limitările acestor măsuri: „Acum se discută foarte mult chestiunea asta, că ei nu vor să impoziteze optimizarea fiscală. Ceea ce este un fel de legalizare a unor practici neloiale, unfair, dacă le luăm așa. În sensul ăsta, practic, necolectarea TVA-ului prin neimpozitarea corectă a multor firme private, pentru că, într-adevăr, știm foarte bine că la ANAF sunt probleme, din punctul acesta de vedere al firmelor mai mari sau mai mici, care nu își plătesc datoriile către stat”.

