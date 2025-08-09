Data publicării:

De ce toți ochii României vor fi pe Alaska în aceste zile. Chirieac: Dacă Trump nu va ajunge la o înțelegere iar Rusia s-ar întinde până la noi va fi un dezastru

Autor: Darius Muresan | Categorie: Politica

Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească în cursul săptămânii viitoare, pe data de 15 august, în Alaska, SUA. Cei doi președinți vor încerca să ajungă la un consens cu privire la o încetare a focului în Ucraina, în contextul în care Kievul a acceptat condițiile americane, inclusiv acordul negociat privind pământurile rare, dar Moscova tergiversează încetarea focului. 

Preşedintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu omologul său rus de mai multe ori la telefon în ultimele luni, dar nu l-a mai întâlnit personal de când s-a întors la Casa Albă.

Întrevederea vine pe fondul cererii de tip ultimatum pe care Trump a transmis-o Moscovei cu privire la încetarea focului în Ucraina. Trump a menționat inclusiv „schimb de teritorii” între părțile beligerante, dar nu este clar care vor fi condițiile celor două părți. Și mai ales, dacă Federația Rusă va continua să solicite Ucrainei condiții imposibil de acceptat, ce mai degrabă echivalează cu o capitulare.

De ce toți ochii României vor fi pe Alaska în aceste zile. Rusia la Gurile Dunării? Un dezastru pentru România

Analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție la postul România TV, a subliniat că negocierile care vor avea loc în următoarea perioadă vizează un armistițiu și nicidecum un proces de pace, acesta din urmă implicând reconciliere politică și socială. Chirieac a punctat și câteva din cerințele Rusiei, apărute în spațiul public, inclusiv ridicarea sancțiunilor. Căci azi Rusia depinde economic de China.

„Cred că în cel mai bun caz vom asista la un armistițiu. De altfel nici nu se vorbește în aceste propuneri apărute în spațiul public de pace. Se vorbește de armistițiu. Iar condițiile nu sunt extraordinare, în sensul în care Rusia păstrează toate cuceririle teritoriale pe care le-a ocupat în mod abuziv iar discuția cu privire la acele teritorii ucrainene s-ar relua peste 49 sau 99 de ani. Rusia ar primi în schimb ridicarea sancțiunilor economice. Rusia rezistă azi din punct de vedere economic datorită Chinei, în caz contrar s-ar fi prăbușit de mult”, arată Chirieac.

El a subliniat și importanța ca Rusia să nu ajungă la Gurile Dunării. Căci un asemenea scenariu ar produce o undă de șoc geopolitică care ar lovi cumplit România. Suntem astfel direct interesați de rezultatul negocierilor ce vor urma.

„Pe de altă parte Rusia e în avans în acest moment pe linia frontului, în ciuda sprijinului occidental acordat Ucrainei, care trebuie admis că în ultimul an nu a fost prea consistent căci Administrația Trump a avut o altă politică. Dacă Rusia ar reuși să se întindă pe întreg litoralul ucrainean al Mării Negre, ocupând Odesa și Buceagul, atunci ajunge la Gurile Dunării. Lucru echivalent cu un dezastru pentru România, căci graniță cu Federația Rusă nu e un lucru deloc confortabil. Să urmărim cu mare atenție ce va rezulta din această negociere căci suntem direct interesați”, a conchis Chirieac.

