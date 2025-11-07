Dacă Europa continuă „să meargă cum a mers”, pierde lupta cu SUA și cu China, avertizează Nicușor Dan

Nicușor Dan: „O relansare a competitivității Europei este esențială”

„Domnule Președinte Business Europe, Domnule Președinte Concordia, Doamnelor și domnilor, Este o onoare și o plăcere să fiu cu voi azi aici și o să încerc să nu fac un discurs de complezență. Câteva cuvinte despre Europa mai întâi și după aceea câteva cuvinte despre România.

Cuvântul cheie este, cum s-a spus deja, competitivitate, și creștere economică, și trebuie să o spunem foarte direct - dacă Europa continua să meargă așa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China. Deci o relansare a competitivității Europei este esențială. Asta înseamnă curaj, inclusiv de a repune în discuție niște chestiuni pe care Europa și le-a trasat în urmă cu 5-10 ani, într-un alt context. Asta înseamnă că trebuie să fim rapizi, să nu mai pierdem foarte mult timp în a găsi echilibrul perfect între politici economice, politici sociale, politici de mediu. Asta înseamnă să ne uităm cu atenție la cele două rapoarte, Letta și Draghi, de anul trecut, să întărim Piața Unică, să simplificăm, să debirocratizăm, și să ne uităm la energie și să investim în energie, pentru că energia va fi tot, tot, tot mai importantă și prețul la energie este strict legat de acest concept de competitivitate. Cam atât despre Europa”, a declarat președintele.

Nicușor Dan, despre necesitatea colaborării stat-mediu privat

Nicușor Dan a vorbit și despre necesitatea ca mediul privat și statul să colaboreze activ pentru dezvoltarea țării, stimularea exporturilor și transformarea oportunităților în avantaje competitive. El le-a solicitat antreprenorilor „să intre în domenii în care, în mod normal, nu ar trebui să intre”.

„În ceea ce privește România, în primul rând, vreau să salut încă o dată mediul privat, care a ținut și a dezvoltat România toți acești ani, de multe ori împotriva, sau în ciuda, politicilor statului. Este un moment în care mediul privat și statul trebuie să înceapă să colaboreze, și aici - din nou, neformal - vă încurajez să intrați în domenii în care, în mod normal, mediul economic nu ar trebui să intre.

Noi trebuie să construim o interfață în care politicul și economicul să discute și să propună soluții, și lucrăm la această interfață, numai că, așa cum este statul român azi, va dura, și atunci vă încurajez să veniți dumneavoastră cu politici gata scrise și cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate, acolo unde în mod normal statul ar trebui să o facă. De exemplu, Cadrul Financiar Multianual - va fi 2028-2034, este o negociere în cadrul Uniunii Europene, care se va finaliza la sfârșitul anului viitor și asta va da o direcție de dezvoltare a economiei europene și a economiei românești. Care sunt direcțiile pe care noi, în negocierea cu Comisia, vrem să le dezvoltăm în România? Vrem punctul dumneavoastră de vedere în această negociere.

Bugetul național - care sunt zonele economice pe care vrem să le stimulăm? Avem o analiză a schemelor de ajutor de stat, ce a reușit, ce a eșuat, avem o perspectivă pe următorii ani? Eu nu am, dar dumneavoastră și specialiștii pe care noi să-i plătim, dumneavoastră să-i plătiți, pot să o aibă, astfel încât dezbaterea pe bugetul pe 2026 să aibă o puternică componentă cu privire la economia națională. La fel, putem să vorbim de procesul legislativ.

Sunt chestiuni care vizează mediul economic, sunt chestiuni care vizează educația. Cum facem ca școala și ce produce școala să fie în acord cu ce așteptați dumneavoastră în piață, ca forță de muncă? Teoretic, dumneavoastră ar trebui să trimiteți către Guvern niște principii, iar acolo niște specialiști să elaboreze aceste principii și să le transforme în acte legislative, diverse normative. Această teorie nu funcționează, pentru că nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte în niște principii. În momentul ăsta. Noi vrem să facem un stat care, într-un termen rezonabil, să poată să facă asta. Dar, în momentul acesta, nu există această capacitate administrativă, să o spunem foarte clar. Și atunci, vă rog, în această perioadă de tranziție, să faceți ceea ce în mod normal nu ar trebui să faceți dumneavoastră și ar trebui să facă administrația, să veniți cu propunerile gata făcute pentru a fi implementate”, a mai spus el.

România, oportunități economice și de securitate

„Un cuvânt de asemenea foarte important - avem un deficit comercial. Pentru a corecta acest deficit comercial, trebuie să lucrăm împreună - statul cu mediul privat – și, pentru asta, trebuie să folosim aparatul nostru diplomatic, așa cum toată lumea o face, pentru a stimula exporturile din România și pentru a găsi, pentru a stimula parteneriatele potrivite care să ajute economia noastră. Din nou, există disponibilitate, dar în momentul acesta nu prea există proiect. În mod normal, un aparat de stat ar primi niște idei, niște impulsuri, ar corecta date din mediul privat și ar fi în stare să dezvolte o strategie de diplomație comercială.

Nu există acest aparat de stat în momentul acesta. Vă rugăm, acolo unde se poate, să-l supliniți, și statul să poată să se plieze pe niște politici pe care le definiți. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, suntem într-un context în care securitatea devine importantă. Asta înseamnă că, din păcate, trebuie să investim în apărare. De principiu, e mai bine să plătești profesori decât oameni care fac mitraliere, dar ăsta este contextul, și acest context oferă oportunității economiei românești, care au avut o tradiție, care are încă niște oameni, niște meseriași, care știu să facă lucruri. Și, în cadrul industriei de apărare, există zone noi, care pot fi abordate și dintr-o perspectivă de tehnologie clasică, care pot fi abordate și dintr-o perspectivă de automotive. Astea sunt niște avantaje competitive pe care vă invit să reflectați, pentru că este o oportunitate pentru economia noastră. Atât am vrut să vă spun. Mi-a făcut mare plăcere. Vă doresc o dezbatere fructuoasă!”, a încheiat Nicușor Dan, la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025 - Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia.