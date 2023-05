Știrea inițială:

Conducerile PNL şi PSD au fost convocate în şedinţă, marţi, înainte de rocada premierilor de la sfârşitul lunii mai.

Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal s-a reunit, marţi, de la ora 11:00, în sala grupului PNL din Camera Deputaţilor. Şi Consiliul Politic Naţional al Partidului Social Democrat s-a reunit, de la aceeași oră, la Palatul Parlamentului, la sala grupului PSD „Regele Mihai I”.







În cadrul ședinței PNL, Nicolae Ciucă a făcut câteva declarații interesante, potrivit surselor DC News.

„PNL a fost un partener onest și predictibil la guvernare, și-a ținut toate angajamentele, a urmărit doar dezvoltarea sănătoasă a României și stabilitatea. Nu am cerut absolut nimic, am cerut să ne facem treaba, am pus amprenta liberală pe dezvoltare, educație și sănătate.

Nu PNL este generator de discuții. Putem să înțelegem că sunt alte discuții, ok... dacă sunt negociem. Dar nu a fost corect să aibă loc niște discuții, care nu au vizat funcții, absolut de loc, și să se arunce fake news-ul că noi am vrea posturile cuiva”, a zis Nicolae Ciucă, potrivit unor surse DC News.

Din sală s-a propus ca echipa de negociere să ceară un pact de neagresiune între partenerii de coaliție, precum și un pact de necolaborare cu AUR.

Declarații dinainte de ședință:

Partidul Naţional Liberal nu a cerut absolut nimic de la niciunul dintre partidele din coaliţie, a declarat, marţi, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, menţionând că trebuie ca liberalii să asigure echilibrul şi guvernarea.



„Să ne înţelegem cât se poate de clar: Partidul Naţional Liberal nu a cerut absolut nimic de la niciunul dintre partidele din coaliţie. Nu avem absolut nimic nevoie în acest moment decât să facem în aşa fel încât să ne asigurăm că rămânem într-un echilibru, astfel încât să asigurăm guvernarea ţării. Ţara şi cetăţenii au nevoie de guvernare, nu de altceva", a afirmat Ciucă, înaintea şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL.



Întrebat dacă PNL cere ieşirea UDMR de la guvernare, Ciucă a spus: „Nu discutăm despre aşa ceva acum".



La rândul său, secretarul general al PNL, Lucian Bode, a afirmat, înaintea şedinţei, că este dispus să facă orice sacrificiu pentru România şi pentru PNL.



„Sunt dispus să fac orice sacrificiu pentru România şi pentru PNL", a spus Bode, întrebat dacă s-ar retrage din Guvern pentru a pregăti alegerile în partid.



Întrebat dacă PNL va prelua Ministerul Transporturilor, Bode a spus: „PNL sigur că poate prelua acest portofoliu". El a adăugat că Biroul Politic Naţional al PNL va decide ce mandat va da negociatorilor pentru rotativa guvernamentală.



De asemenea, europarlamentarul Vasile Blaga a spus, întrebat despre varianta ca greii partidului să revină la conducerea PNL: „În Guvern, am spus. Să fie foarte bine reprezentaţi în Guvern, am spus şi spun în continuare".



Biroul Politic Naţional al PNL s-a întrunit, marţi, pentru a decide mandatul negocierilor din cadrul coaliţiei în vederea realizării rocadei guvernamentale.

