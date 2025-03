Coșul de cumpărături s-a scumpit cu 9%, iar românii sunt tot mai atenți la reduceri

Valoarea medie a coșului de cumpărături pentru bunuri de larg consum (FMCG) a înregistrat o creștere de aproximativ 9% în 2024 comparativ cu anul anterior, potrivit unui raport al YouGov Shopper Intelligence. Această evoluție este similară cu cea din perioadele anterioare, când inflația era de peste două ori mai mare.

Potrivit studiului publicat luni, românii au continuat să își ajusteze strategiile de cumpărare pe fondul presiunilor economice și al climatului politic instabil. Astfel, multe gospodării au încercat să își eficientizeze cheltuielile, orientându-se către promoții și reducând frecvența vizitelor la magazin.

Datele colectate arată o schimbare semnificativă a comportamentului de consum: dacă în anii precedenți numărul vizitelor la magazin per gospodărie era în creștere, anul 2024 a marcat o inversare a acestui trend. Această schimbare este mai evidentă în rândul familiilor cu copii și al tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani care nu au copii. Scăderea frecvenței cumpărăturilor a avut un impact direct asupra volumului vânzărilor din numeroase categorii FMCG, deși valoarea coșului mediu de cumpărături a continuat să crească. Această tendință este explicată nu doar prin inflație, ci și prin adoptarea unui comportament de tip „stock-up”, prin care consumatorii achiziționează cantități mai mari de produse la fiecare vizită în magazin.

Inflația generată inițial de criza Covid și accentuată de conflictul din Ucraina a încetinit, conform raportului YouGov Inflation Tracker, care analizează peste un milion de tranzacții de cumpărare efectuate de gospodării pe parcursul unui an. Estimările pentru 2024 indică o rată a inflației de 3,6% în sectorul FMCG, comparativ cu 10% în 2023.

În plus, sondajul YouGov Behavior Change Survey relevă că, în toamna anului trecut, 40% dintre consumatorii români se declarau preocupați de creșterea prețurilor și de impactul acestui fenomen asupra bugetului zilnic. Drept urmare, producătorii au investit masiv în campanii promoționale pentru a stimula vânzările, iar aceste reduceri de preț au ajuns să reprezinte 23,5% din totalul achizițiilor de produse FMCG pentru consumul casnic, în creștere cu aproape trei puncte procentuale față de 2023.

Cea mai mare creștere a vânzărilor prin promoții s-a înregistrat în hipermarketuri, magazinele de tip discount, comerțul online și rețelele tradiționale de retail. Un aspect notabil al pieței din 2024 este scăderea cotei de piață a mărcilor proprii ale retailerilor – pentru prima dată în ultimii ani. Aceste produse au reprezentat 24,3% din totalul achizițiilor FMCG (exclusiv produse proaspete), față de 25% în 2023. Explicația acestui fenomen stă în faptul că mărcile producătorilor au intensificat ofertele promoționale, ceea ce le-a permis să câștige teren în fața brandurilor private. De asemenea, multe dintre aceste branduri au reușit să își consolideze prezența în magazinele de tip discount, care domină piața de retail din România.

Un alt factor care a influențat dinamica pieței a fost tendința de „up-trading” – o orientare mai pronunțată a consumatorilor către produse cu un preț ușor mai ridicat. Acest fenomen a avut un impact pozitiv asupra creșterii valorii totale a sectorului FMCG în 2024 comparativ cu anul precedent.

Pentru o analiză mai detaliată a comportamentului de consum, YouGov a publicat o serie de studii tematice. Unul dintre acestea, intitulat „Young shoppers in FMCG: What’s the deal?”, se concentrează pe obiceiurile de cumpărare ale Generației Z, oferind perspective relevante despre preferințele acestui segment. Datele analizate acoperă 21 de țări europene și includ informații din mai multe surse, precum YouGov Shopper Intelligence și cercetarea „Who Cares? Who Does? Health report” din 2024, conform România TV.

