Contraceptivele orale. Dr. Mihail Pautov arată avantajele și riscurile

Medicul Mihail Pautov a explicat care sunt avantajele și riscurile folosirii contraceptivelor orale.

"Există două tipuri de pastile contraceptive, ambele prevenind fertilizarea, în principal prin inhibarea ovulației și îngroșarea mucusului cervical.

Mecanismul principal de acțiune este de inhibare a dezvoltării foliculare și de prevenție a ovulației. Concret, este prevenită ovulația astfel încât sperma pătrunsă în uter nu va avea ce să fecundeze.

VEZI ȘI: De ce este bine să ai relații intime cât mai des. Dr. Mihail Pautov arată 10 motive

Din punct de vedere istoric, pilula a fost un catalizator pentru revoluția sexuală. De obicei, ea se găsește sub forma unui pachet de 21/7 zile. Pentru 21 de zile, femeile vor lua pastile cu estrogen și încă 7 zile pastile cu placebo. 3 din 1 000 de femei care iau pastile contraceptive vor rămâne însărcinate pe parcursul unui an, adică 0,3% în cazul folosirii perfecte. Cifrele reale arată însă că aproximativ 9 din 100 de femei - adică aproape 9% dintre femeile care folosesc contraceptive orale - vor rămâne însărcinate pe parcursul unui an.

Acest lucru este cauzat de instrucțiuni greșit furnizate de către medici, de instrucțiuni greșit înțelese de pacient sau de aderenţa slabă la tratament (când uiți să iei aceste pastile). Sunt bine documentate și ceaiurile de slăbit, care scad absorbția de medicamente; astfel, o cură de 20 de zile de ceai de slăbit poate face inutile contraceptivele, ducând la o sarcină nedorită.

Avantaje adiacente

• În cazul dismenoreei, al sindromului premenstrual și al acneii, efectul lor este de ameliorare a formelor de manifestare. De asemenea, reduc și simptomele endometriozei și ale sindromului ovarelor polichistice, dar și riscul de cancer ovarian și endometrial pe viață și riscul de anemie.

• Un amplu review Cochrane 46 arată ca folosirea pastilelor contraceptive nu predispune la luarea în greutate.

Riscuri

• Cresc ușor riscul de cancer de sân, cancer de col uterin și cancer hepatic. De asemenea, folosirea contraceptivelor orale poate să scadă ușor libidoul, dorința de sex.

• Depresie. Un articol publicat în 2016 47 a dezvăluit rezultatele unui amplu studiu efectuat în rândul unui milion de femei daneze, pe o perioadă cuprinsă între ianuarie 2000 până în decembrie 2013. Astfel, s-a constatat că exista un risc destul de semnificativ de depresie în cazul celor care foloseau contraceptive orale, mai ales al adolescentelor.

Procentajul nu era foarte mare (2,1% dintre femeile care au folosit orice formă de contraceptive orale au primit antidepresive pentru prima dată, comparativ cu doar 1,7% dintre femeile aflate în grupul de control), însă nu trebuie neglijat. Extras din : Alegerile care îți pot salva viața", a scris medicul Mihail Pautov pe contul său de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News