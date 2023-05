Conducerile PSD și PNL se reunesc în ședințe separate

Se va discuta strategia privind protocolul coaliţiei, dar şi componenţa următorului guvern care va fi condus, conform acordului politic, de liderul PSD, Marcel Ciolacu. PNL a admis că pot exista anumite excepţii punctuale de la acest protocol, cu condiţia ca toate partidele din coaliţie să fie de acord cu modificările şi să îmbunătăţească activitatea executivului.

UDMR a precizat că rotativa guvernamentală nu priveşte formaţiunea sa, iar acordul în acest sens este semnat doar de PNL şi PSD, transmite Rador.

Premierul Nicolae Ciucă le-a transmis un mesaj ferm liberalilor. ”Rocada guvernamentală - Este o responsabilitate față de țară. Ce vrem sa facem? Intrăm într-un proiect de țară drept cel mai consistent partid, care a luat cele mai grele decizii în istoria României sau ne ghidăm să luăm ministerele cu cei mai mulți bani? Intrăm ca o echipă sau nu?

Oamenii ne vor judeca în funcție de o întrebare simplă: dacă avem un proiect, dacă avem o echipă, dacă avem o linie directoare. Nu interesează pe nimeni că PNL schimbă cu PSD două ministere sau mai multe. De aceea, eu vă invit să schimbăm un pic perspectiva asupra acestui proces denumit rotativa guvernamentală. Să ne gândim în primul rând la public, la cetățenii României și la așteptările lor și de abia în al doilea rând la beneficiile noastre ca partid.

Îmi asum orice greșeală pe timpul guvernării. Dar nu îmi voi asuma niciodată că nu am guvernat bine. Am reușit o guvernare stabilă timp de un an și jumătate, am evitat criza și am recâștigat credibilitatea în fața partenerilor externi” ar fi fost declarația făcută de către premierul Nicolae Ciucă în ședința PNL.

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au fost împreună la același eveniment, în cadrul căruia au vorbit și despre buna guvernare, cea de acum și cea care urmează.

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat, astăzi, că rocada guvernamentală se va produce firesc, fără scandaluri, pe care țara noastră nu și le mai permită să le aibă.

Vorbind cu ocazia evenimentului aniversar al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), liderul PSD a declarat: ”În fine, pentru că suntem într-un moment nemaiîntâlnit în politică şi administraţia românească - înaintea unei rotaţii guvernamentale stabilite de PSD şi PNL acum un an şi jumătate. Este ceva cu totul nou în politica românească, un moment care părea atât de complicat, dar care, în ciuda tuturor scepticilor de serviciu se va produce firesc, fără scandaluri sau crize politice. Atât eu, cât şi domnul preşedinte al PNL Nicolae Ciucă, ne-am propus să abordăm cu maximă responsabilitate acest moment, pentru că România nu îşi mai permite nici măcar o zi pierdută cu conflicte politice. Suntem într-o cursă contracronometru pentru a atrage cât mai multe fonduri europene din exerciţiul financiar 2016-2020 din care mai avem şase luni şi în care trebuie să funcţionăm la viteză maximă. Suntem contracronometru cu PNRR, având un termen de implementare până în anul 2026. Şi suntem contracronometru şi cu toţii sperăm să depăşim ce am început împreună şi deja am reuşit cea mai grea luptă, cea cu inflaţia. Deja inflaţia a intrat într-o pantă descendentă”.

