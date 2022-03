Combate Alzheimerul încă de la 30 de ani. La ce semne să fii atent

A avea colesterol și o glicemie ridicată la 30 de ani poate crește riscul de a dezvolta Alzheimer zeci de ani mai târziu în viață, potrivit unui nou studiu.

„Am arătat pentru prima dată că asocierile dintre nivelurile de colesterol și glucoză și riscul viitor de apariție a bolii Alzheimer se extind mult mai devreme în viață decât se credea anterior”, a declarat Lindsay Farrer, șeful departamentului de genetică biomedicală la Universitatea din Boston pentru CNN.

„Acest studiu ne oferă mai multe informații despre eforturile pe care trebuie să le pornim cât mai devreme posibil în viață pentru a lupta împotriva bolii Alzheimer”, a spus dr. Richard Isaacson, directorul Clinicii de Prevenire a Alzheimerului de la Centrul pentru Sănătatea Creierului din cadrul Colegiului Schmidt de la Florida Atlantic University. Isaacson nu a fost implicat în studiu.

Cea mai mică creștere a colesterolului mărește riscul de Alzheimer cu zeci de procente

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 50 de ani, care aveau niveluri ridicate de trigliceride, un tip de colesterol găsit în sânge, și niveluri mai scăzute ale „colesterolului bun”, numit lipoproteine ​​de înaltă densitate, au mai multe șanse să fie diagnosticate cu boala Alzheimer mai târziu în viață, a arătat studiul.

”Numai la grupa de vârstă timpurie (35-50 de ani), o creștere de 15 mg/dL (miligrame pe decilitru) a trigliceridelor a fost asociată cu o creștere de 33% a riscului de boală Alzheimer”, a spus Farrer.

Asocierea nu a fost observată pentru grupele de vârstă mai mari, probabil pentru că adulții în vârstă sunt tratați pentru colesterol, a adăugat omul de știință.

”În mod alternativ, ar putea reflecta faptul că nivelul ridicat de trigliceride la vârsta adultă timpurie pot declanșa o cascadă de evenimente metabolice care, în timp, inițiază procese care duc direct la boala Alzheimer”, a mai spus Farrer.

Potrivit studiului, la persoanele cu vârsta cuprinsă între 51 și 60 de ani, nivelurile mai ridicate ale zahărului din sânge au crescut riscul de Alzheimer.

”Pentru fiecare 15 unități de creștere a glicemiei, riscul de a face Alzheimer crește cu 14,5% mai târziu în viață”, a spus Farrer, care este și profesor de medicină, neurologie, oftalmologie, epidemiologie și biostatistică la Universitatea din Boston.

Colesterolul nu provoacă Alzheimer, dar poate determina procese care să ducă la boală

”Colesterolul ridicat poate să nu provoace Alzheimer, dar se apasă butonul de derulare rapidă înainte pentru patologia bolii și declinul cognitiv. Există, de asemenea, o relație între diabet și dezvoltarea patologiei amiloide”, a adăugat Isaacson.

Plăcile de beta-amiloid din creier sunt unul dintre semnalele distinctive ale bolii Alzheimer, împreună cu anumite proteine.

Studiul, publicat miercuri în Alzheimer's and Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, a urmărit persoanele înscrise în Farmingham Heart Study, un studiu susţinut de guvern care se află acum la al 74-lea an.

Veștile bune venite din studiu

”Ceea ce este unic la studiu este eșantionul mare de indivizi care sunt examinați la fiecare patru ani, începând cu vârsta de 35 de ani și urmați până la vârsta la care poate apărea un diagnostic de Alzheimer”, a spus Farrer.

Au existat și vești bune venite din partea studiului: persoanele între 35 și 50 de ani și-ar putea reduce riscul de Alzheimer cu 15,4% dacă și-ar crește nivelul de lipoproteine de înaltă densitate, sau HDL, cu 15 miligrame pe decilitru. Persoanele cu vârste cuprinse între 51 și 60 de ani care și-au crescut nivelul de lipoproteine și-au redus riscul cu 17,9%.

