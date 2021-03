Acesta a făcut declaraţiile în cadrul dezbaterii "Digitalizarea României, prioritate ZERO! Editia a II-a", organizată de DC MEDIA GROUP.

"S-a vorbit foarte mult în perioada pandemică, care a fost un exerciţiu de supravieţuire, de locaţia în care se desfăşoară activitatea. Digitalizarea, pe lângă tehnologie, înseamnă trei lucruri. Să am acces de oriunde, oricând, la orice! Trei de O!

Tehnologia mă ajută foarte tare în partea de oriunde şi oricând. La orice oră din zi şi din noapte pot intra într-o şedinţă, pot să accesez un site să plătesc ceva, pot să îmi accesez buletinul, etc. Dar, ca să am succes ca societate, trebuie să am şi acel orice. Orice-ul ţine şi de noi, oamenii, pentru că trebuie să aibă o anumită valoare de adevăr. Asta înseamnă că trebuie să am datele structurate care să reflecte realitatea. Realitatea este una singură. Virtualizarea realităţii e doar un concept.

Practic, acest orice, alături de tehnologie, poate să îmi asigure succesul digitalizării într-o societate", a declarat Codruţ Săvulescu.

