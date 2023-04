Ciucă: Am avut o creștere economică, a doua cea mai mare din Europa. Sunt chestiuni despre care prea puțin se vorbește

În cadrul evenimentului, premierul a spus: „am avut creștere economică, a doua cea mai mare din Europa, și am asigurat condițiile necesare astfel încât să putem să evoluăm și în continuare”.

„Din punct de vedere a ceea ce am reușit până în acest moment, v-as ruga sa vedeti acest an și jumătate de guvernare ca fiind unul dintre cei mai dificili pe care tara noastra i-a avut de traversat, nu vreau sa vorbesc aici despre criza pandemica, nici despre criza energetică, nici despre absolut nimic, pentru ca le știți cu toții. Vreau sa vorbesc despre măsurile care au fost luate astfel incat tara noastra sa raman in echilibru si in stabilitate, dar o stabilitate care a avut un oarecare nivel de creștere economică și nu unul oarecare. Am avut o crestere economica, a doua cea mai mare din Europa și am asigurat condițiile necesare astfel incat sa putem sa evoluam și în continuare.

Datele pe care le avem, confirmate de instituții ale statului, de INS, Eurostat, instituții internaționale, avem departamentul economic al Universității de la Harvard care clasifica România a 19-a cea mai sofisticata si complexa economie a lumii.

Sunt chestiuni despre care prea puțin se vorbește. Într-un an de zile în acești parametri, Guvernul a reușit sa aducă la bugetul de stat, fata de anul trecut, în valoare nominală 49 de miliarde de euro. Toata lumea vorbește de linii de finanțare PNRR, fonduri de coeziune, dintr-un cadru sau altul financiar. Prea puțini vorbesc de fondurile de investiții din banii noștri, ai Guvernului României. Sunt peste 21 de miliarde anul acesta pe care Guvernul i-a alocat pentru investiții. Oameni buni nu exista alta varianta pentru a ne menține trendul și pentru a ne duce în fața cetățenilor sa le vorbim despre proiecte, dacă nu vorbim despre investiții care sunt acele oportunități internaționale și ale noastre pe care putem sa le facem noi din banii de la bugetul de stat.

Nu exista alta solutie, nu exista miracole și minuni în asigurarea creșterii economice decât prin investiții și a face în asa fel incat sa asiguram o crestere economica a economiei capitalului romanesc. Am reușit totodată sa asigurăm încrederea investitorilor străini. 10,9 miliarde de euro au fost investiții străine anul trecut în România. Acestea au fost elementele care ne-au asigurat cuvintele pe care le folosim astăzi in fata dumneavoastra pentru ca altfel nu aveam despre ce sa va vorbim. Absorbția fondurilor europene, 11,3 miliarde, am absorbit într-un an de zile, o cincime din cat s-a absorbit din momentul în care România a intrat în UE.

Eu nu zic ca am făcut totul foarte bine, dar permament vine și ni se spune ce nu reușim, ce nu am făcut, sunt tot felul de chestiuni care se arunca în spațiul public iar noi din decentă, onestitate nu am comentat și nu comentăm chestiuni din astea pentru ca ne dorim ca cetățeanul român sa vada partea buna zi sa nu primească acele mesaje prin care sa accentuam temerea într-un context destul de dificil tinand cont de ceea ce se intampla în vecinătatea granițelor noastre și să facem în așa fel incat sa simtă ca instituțiile statului nu fac altceva decat ca lucrează responsabil sa asigurăm o viata normala și avem proiecte prin care sa le dăm speranta ca România se dezvolta, Romania prospera.

Încă o data, nu spun ca s-a făcut totul perfect, s-au făcut și greșeli, au fost decizii care a fost nevoie sa le corectăm. Nu a fost o perioada în care sa planifici ceva si sa te poți tine de o planificare într-o modalitate coerentă, în fiecare zi a apărut altceva.

Dincolo de gestionarea acestor proiecte foarte mari, a fost nevoie încă o data în fiecare zi sa rezolvăm altceva.

Nu vreau sa scoatem în evidenta ca suntem noi dispuși sa facem eforturi deosebite, nu. Ne-am asumat asta, o ducem”, a zis Nicolae Ciucă.

