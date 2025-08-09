Data publicării:

Cioroianu remarcă legătură post mortem dintre Iliescu și Nicușor Dan deși președintele României a refuzat să participe la funeralii. „Și totuși, a terminat bine”

Autor: Darius Muresan | Categorie: Politica
Foto: Vlad Roibu / DC News
Foto: Vlad Roibu / DC News

Ultimul mesaj public transmis de către fostul președinte Ion Iliescu a fost către actualul președinte Nicușor Dan. Un paradox în contextul în care Nicușor Dan a refuzat să participe la funeraliile primului președinte ales liber al României,  precum și la momentul solemn în care trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu a fost depus la Palatul Cotroceni, unde președintele în funcție se afla.

Istoricul Adrian Cioroianu, într-un interviu acordat DefenseRomania în care a abordat teme istorice și controverse legate de viața lui Iliescu, precum Dosarul Revoluției, al Mineriadei sau alungarea Regelui Mihai, a remarcat totuși că Iliescu nu a deviat pe drumul național-comunismului ceaușist, amintind că inclusiv ultimul mesaj public politic transmis de Ion Iliescu a fost pentru Nicușor Dan, după victoria acestuia din urmă în turul doi al alegerilor prezidențiale care au avut loc în mai anul acesta.

Pe când Iliescu, (n.r. în comparație cu Ceaușescu) ultimul mesaj dat în viața pământească, care datează din luna mai a acestui an, i-a transmis succes președintelui Nicușor Dan. A terminat totuși bine, căci putea să își manifeste susținerea pentru altcineva. Atunci s-ar fi spus că e un „bătrân care a luat-o razna”. Dar nu, ultimul mesaj a fost rațional, în sensul pozitiv și chiar a transmis să aibă grijă și să se apere democrația”, a remarcat istoricul Adrian Cioroianu. 

Amintim că președintele Nicușor Dan a refuzat să participe la funeraliile lui Ion Iliescu și a transmis doar un mesaj scurt prin intermediul paginii de Facebook a Administrației Prezidențiale: 

Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor '90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!, a transmis Nicușor Dan.

Redăm integral mesajul postat de Ion Iliescu în mai 2025, după victoria lui Nicușor Dan în fața lui George Simion, în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România

Stimate Domnule Președinte,

Vă adresez cele mai sincere felicitări pentru încrederea pe care poporul român v-a acordat-o prin alegerea dumneavoastră în cea mai înaltă funcție a statului. Victoria dumneavoastră exprimă o aspirație profundă a cetățenilor pentru o conducere responsabilă, onestă și orientată spre viitor.

Experiența acumulată în domeniul administrației și implicarea constantă în viața publică sunt temeiuri pentru a spera într-un mandat prezidențial marcat de echilibru, respect pentru valorile democratice și grijă față de bunăstarea tuturor românilor.

România traversează o perioadă complexă, cu provocări economice, sociale și geopolitice deosebite. Tocmai de aceea, este esențial ca toate forțele politice democratice să conlucreze, să lase deoparte spiritul conflictual și să sprijine instituția prezidențială în efortul de a asigura stabilitate, continuitate și direcție clară pentru țară.

România are nevoie de coerență, dialog și angajament ferm în consolidarea instituțiilor democratice și a parcursului său european. Sunt convins că veți exercita această responsabilitate cu demnitate și cu simțul datoriei față de națiune.

Vă doresc mult succes în îndeplinirea misiunii pe care v-ați asumat-o și puterea de a rămâne fidel idealurilor de echitate socială și progres.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani pe  El era internat încă de la începutul lunii iunie la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu (Spitalul SRI). Potrivit reprezentanților unității medicale, decesul a fost înregistrat la ora 15:55.

Youtube video image

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Comentarii

