Cine taie frunză la câini și primește sporuri nemeritate. Turcan, răspuns pentru Elena Cristian

"Aţi vorbit recent despre unii bugetari care "taie frunză la câini şi primesc sporuri de aproape 60%". Până acum, toţi miniştrii din ultimii 30 de ani au făcut astfel de declaraţii, fără nicio finalitate. Întrebarea mea este următoarea... Când ne veţi prezenta o situaţie din care să reiasă câţi dintre cei aproape 1,3 milioane de bugetari taie frunză la câini şi primesc sporuri de aproape 60% şi ce veţi face ca astfel de cazuri să nu mai existe în sistemul de stat?", a întrebat-o Elena Cristian pe Raluca Turcan, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

"În sistemul bugetar sunt şi oameni foarte buni"

"În primul rând, declaraţia mea era în sensul că îmi doresc ca instituţiile să fie eficiente şi să nu avem situaţii de bugetari care să taie frunză la câini şi să plimbe hârtii şi să primească sporuri de 60%, inventate pentru majorări salariale. Regula este că în sistemul bugetar sunt şi oameni foarte buni dintr-un număr mare.

De asemenea, cred cu tărie că sunt posibilităţi de eficientizare a unor instituţii publice. Dovada că în ministerul pe care îl conduc avem două instituţii clar subdimensionate ca personal: Casele de Pensii şi Agenţiile Judeţene pentru Inspecţie şi Plăţi. Casele de Pensii care plătesc şi evaluează dosarele de pensii şi agenţiile care plătesc toată partea de alocaţii, de asistenţă socială.

Vezi și: Amenda plătită de Raluca Turcan. Chitanța pe care a primit-o

"Iată că există soluţii"

Tocmai pentru că am ajuns la concluzia că aceste două instituții, la nivel de țară, sunt supraîncărcate cu sarcini şi subdimensionate ca personal, nu am dat drumul imediat şurubului reangajărilor, după ce a fost aprobată legea care permite ocuparea posturilor din nou, ci am încercat transferul de la alte instituţii, astfel încât să îi ajutăm, pe perioadă determinată, atunci când au sarcini mai mari.

La Casele de Pensii am făcut un parteneriat cu Inspecţia Muncii din toată ţara şi am transferat aproape 70 de oameni de la Inspecţia Muncii la Casele Judeţene de Pensii. De asemenea, pentru Agenţiile Judeţene de Inspecţie şi Plăți, am transferat oameni şi de la Inspecţia Muncii şi am intrat în parteneriat, datorită ministrului Lucian Bode, cu prefecturile, astfel încât să găsim oameni care să vină să ne ajută.

Iată că există soluţii ca instituţiile statului să fie eficientizate acolo unde ele sunt suprasolicitate, dar asta înseamnă ca managerii instituţiilor să facă un diagnostic corect şi cinstit", a spus Raluca Turcan.