Amenda plătită de Raluca Turcan. Chitanța pe care a primit-o

"Se pare că subiectul a devenit de notorietate ceea ce, pe fond, mă întristează că am greşit, dar mi se pare stranie toată atenţia acordată acestui subiect. Într-o acţiune frumoasă de împădurire, am avut o clipă de neatenţie, am lăsat masca jos pentru o fotografie de grup, în special, în care nişte copii voiau să imortalizeze momentul în care erau în remorca unei maşini, pe o perioadă scurtă de traseu forestier.

Pentru asta, semnalul pe care l-am dat public nu a fost pozitiv, dimpotrivă. Îmi pare rău că s-a întâmplat aşa şi am plătit o amendă. Pentru mine, procesul amenzii a început în momentul în care am solicitat să fiu amendată. Eu am domiciliul în Sibiu. Nu am ajuns acasă la Sibiu în acest weekend. Ştiam că trebuie să ajungă procesul verbal şi am lăsat cheia cuiva să plătească amenda", a spus Raluca Turcan, în emisiunea Punctul de Întâlnire, de la Antena 3.

Vezi AICI chitanța.