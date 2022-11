Ce zi este azi? Ziua șoriceilor Fantezi și a prevenirii și tratării pneumoniei

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.



Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh).



Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua mondială a pneumoniei



Pneumonia este cea mai mare cauză de mortalitate infecţioasă atât la copii, cât şi la adulţi, cel puţin 2,5 milioane de persoane murind anual din cauza ei, scrie Agerpres. Menită să sensibilizeze opinia publică, Ziua mondială a pneumoniei îşi propune să facă cunoscut tuturor că pneumonia este o boală care poate fi prevenită şi tratată.



Pneumonia este o boală curabilă şi prevenibilă care afectează aproape 155 de milioane de copii cu vârsta sub 5 ani şi ucide 1,6 milioane de copii în fiecare an. Aceasta o face să fie ucigaşul numărul 1 al copiilor sub 5 ani, ucigând mai multe vieţi tinere decât malaria, SIDA şi rujeola.



Cu toate acestea, mai multe popoare nu sunt conştiente de numărul devastator de decese provocate de pneumonie. Din acest motiv, pneumonia nu a fost o prioritate pe agenda globală de sănătate şi rareori este mediatizată în presă.



Instituită pentru prima dată în 2009, Ziua mondială a pneumoniei (#WorldPneumoniaDay) a fost fondată de Coaliţia Globală împotriva Pneumoniei Copiilor, formată din aproape o sută de organizaţii. Scopul acestei zile a fost acela de a educa şi de a informa publicul cu privire la pericolele pe care le implică neglijarea afecţiunilor care duc la pneumonie sau care sunt legate de aceasta şi de a încuraja factorii de decizie politică şi organizatorii de la nivel local să combată pneumonia.



Streptococcus pneumoniae este bacteria comună care provoacă pneumonia. Simptomele principale ale pneumoniei includ febră, frisoane, tuse, dificultăţi de respiraţie şi oboseală. Prin administrarea de antibiotice, pneumonia poate fi prevenită, prin controlul infecţiilor bacteriene şi fungice.



Ziua şobolanilor şi şoarecilor fantezi



Pe 12 noiembrie este Ziua şobolanilor şi şoarecilor fantezi sau de lux, care nu trebuie confundaţi cu cu şobolanii sălbatici (negri). Şobolanul de lux (Rattus norvegicus domestica) este şobolanul brun domesticit; în timp ce şoarecele de lux este forma domesticită a şoricelului de casă. Ambii pot fi foarte inteligenţi şi afectuoşi şi sunt animale de companie ideale, în special pentru copii.





"Şobolanii sunt foarte inteligenţi şi pot fi dresaţi ca şi câinii. Sunt curaţi ca şi pisicile - se spală mereu - şi sunt foarte sociabili. Îşi cunosc stăpânii şi vor să iasă cu ei", dă asiguirări Karen Robbins, purtătoare de cuvânt a Asociaţiei americane şobolanilor şi a şoarecilor de lux (AFRMA).



AFRMA, un club non-profit de entuziaşti ai rozătoarelor, cu sediul în California, care stabileşte standardele de rasă, a fost înfiinţată în 1983. Aceasta organizează expoziţii şi ajută la promovarea atât a şobolanilor de lux, cât şi a şoarecilor de lux ca animale de companie atrăgătoare.



Organizată anual, Ziua şobolanilor şi şoarecilor de lux (#FancyRatMouseDay) este sponsorizată de AFRMA, cu scopul de a populariza creşterea şi reproducerea şoarecilor şi şobolanilor de lux ca animale de companie.

