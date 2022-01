Ce se întâmplă în corpul nostru între orele 16.00 - 17.00. Bilic: Cea mai clară dovadă!

"În țările cu educație alimentară solidă, nu mai există dubii: adulții consumă maximum 3 mese principale pe zi. E adevărat că, în cazul copiilor activi și fără rezerve de grăsime, se mai impune o gustare între mese - e nevoie de un plus de “combustibil” care să susțină efortul fizic. Dacă analizăm funcționarea organismului, constatăm că la ora 16:00-17:00 are loc o mică descărcare de insulină ce poate declanșa o ușoară hipoglicemie și poftă de dulce. Tradițiile culinare ne confirmă nevoia unei gustări de după-amiază, ceaiul de la ora 5:00 fiind cea mai clară dovadă. Însă atenție, acest obicei era rezervat aristocrației și avea ca obiectiv socializarea în jurul unui ceai și al unui fursec.

Gustarea este, prin definiție, o masă mai mică (ca aport caloric) determinată de senzația de foame. Un covrig, un iaurt, un sendviș sau o banană sunt exemple de gustare. Cert este că în prezent s-a observat o tendință în rândul adulților de a face din gustarea de după amiază un MUST (obligație). Psihologii o pun pe seama faptului că anxietatea și nesiguranța din ultimii ani de pandemie sanitară a dus la nevoia de calmare prin mâncare. Și ce ne calmează mai repede și mai eficient, dacă nu zahărul?!

"Silueta nu are de suferit, dacă punem accentul pe produse mini"

În străinătate, nenumărate cafenele și restaurante oferă un adevărat răsfăț pentru ora 5:00: sandviciuri asortate, prăjituri și produse de patiserie, selecții sofisticate de ceaiuri și cafea, totul conceput ca să-ți încânte simțurile. Bineînțeles că un ritual similar putem să ne oferim și acasă, singuri sau între prieteni, mai ales în weekend. Nici măcar silueta nu are de suferit dacă punem accentul pe produse MINI, frumos prezentate și diversificate. Iar dacă ceaiul de la ora 5:00 a fost prea consistent, la masa de seară va trebui să ne mulțumim cu o supă sau cu un iaurt.

Ce merită reținut din această situație? Faptul că instinctul nostru caută starea de bine, iar mâncarea are incontestabil rolul de a ne liniști. Dacă avem de ales între siluetă și echilibrul psihic, Natura ne va încuraja să obținem buna dispoziție, chiar cu prețul câtorva kilograme în plus. Dacă vă simțiți obosiți, deprimați și v-ați pierdut încrederea și optimismul, aveți “dezlegare” să apelați la o gustare! Savurați fiecare înghițitură și, dacă se poate, bucurați-vă de ea împreună cu prietenii… Nici nu bănuiți ce putere vindecătoare are prezența celorlalți, faptul că NU suntem singuri și că am mâncat ceva bun ne face, obligatoriu, să ne simțim mai bine", a spus Mihaela Bilic.

