Ce se întâmplă cu băncile dacă vine recesiunea sau un șoc economic. EBA a testat băncile din UE, inclusiv România

Băncile din UE sunt suficient de puternice pentru a face faţă unui şoc economic, determinat de tensiunile comerciale şi geopolitice, a anunţat Autoritatea Bancară Europeană (EBA), la prezentarea rezultatelor testelor de stres.

EBA a testat modul în care 64 de bănci europene, inclusiv 51 din zona euro, ar reacţiona la o recesiune prelungită în UE şi în alte economii avansate, şi a stabilit că niciuna nu încalcă cerinţele privind capitalul de bază, şi doar una nu respectă cerinţele privind gradul de îndatorare, transmite Reuters, potrivit Agerpres.



"Rezultatele indică faptul că sistemul bancar din UE poate face faţă unui scenariu macroeconomic sever dar plauzibil, reflectând rezilienţa dobândită de bănci în ultimii ani", a apreciat EBA, cerând creditorilor să-şi menţină un nivel adecvat de capital.



După criza financiară globală din 2008, care a dus la salvări costisitoare ale băncilor de către state, autorităţile bancare din Europa şi SUA au introdus oficial teste de stres cuprinzătoare.



Conform EBA, unele elemente din scenariul advers din acest an au început să se materializeze, indicând taxele vamale americane şi escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.



Banca Centrală Europeană (BCE) a informat că a efectuat propriile teste de stres în rândul celor 51 de creditori din zona euro evaluaţi de EBA, plus alte 45 de bănci mai mici, confirmând că rezultatele arată rezilienţa sistemului bancar.



Conform scenariului advers, înrăutăţirea tensiunilor geopolitice şi comerciale a majorat preţurile la materii prime şi energie, a perturbat lanţurile de aprovizionare, a afectat consumul şi investiţiile, ducând la un declin cumulat de 6,3% al PIB-ului UE în perioada 2025-2027. Băncile incluse în testele de stres ar fi înregistrat în acest scenariu advers pierderi combinate de 547 miliarde de euro, a precizat EBA, faţă de 496 miliarde de euro în testele din 2023.



Pentru 17 creditori, scenariul advers poate duce la ajustarea sau limitarea plăţii bonusurilor şi dividendelor timp de cel puţin un an, în perioada 2025-2027



Testele reprezintă un instrument prin care autoritatea bancară de supervizare evaluează necesarul de capital al creditorilor pentru a absorbi potenţialele pierderi şi pentru a sprijini economia în situaţii de criză. Rezultatele sunt incluse în procesul de supervizare.



În România, o bancă a anunţat că a participat pentru prima dată în acest an la exerciţiul european de testare la stres, coordonat de Autoritatea Bancară Europeană (ABE), în colaborare cu Banca Naţională a României (BNR), Banca Centrală Europeană (BCE) şi cu Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS).

