Ce i se pregătește lui Călin Georgescu? Bogdan Chirieac: Nu va mișca nici măcar un singur alegător

Jurnalista Laura Duță a subliniat că la DIICOT și Parchetul General ar putea exista dosare penale privind posibila finanțare ilegală a campaniei lui Călin Georgescu, respectiv cine ar fi în spatele lui. De asemenea a spus, pe surse, că la DIICOT s-ar aduna noi probe în acest context.

Astfel, analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit, în platoul de la România TV, despre o astfel de posibilitate.

"Probabil că sunt dosare cu Călin Georgescu pe tema finanțării campaniei sale electorale, dar acele dosare nu vor mișca nici măcar un singur alegător al domniei sale. Este în orizontul de așteptare pozitiv. Orice spui negativ, în acest moment, despre Călin Georgescu nu este luat în seamă de către votanții domniei sale, ca să fie foarte clar. Dacă se va veni cu dosare... dar anchete tardive ale Parchetelui, că dacă începeau în decembrie, poate mai credea lumea ceva în ele, dar să vii în februarie înaintea campaniei electorale, nu cumpără/crede chestiunile acestea", a zis Bogdan Chirieac.

Ce se întâmplă cu așa-zisa dreaptă și candidații ei

"În al doilea rând, atât timp cât așa-zisa dreaptă are trei candidați, respectiv Crin Antonescu, Nicușor Dan, Elena Lasconi există șanse minime ca unul dintre ei să intre în turul doi. Este clară situația. Vor să se adune. Din acest motiv, Elena Lasconi, care, într-adevăr, s-a califiat în turul doi, nu e niciun motiv să o elimini, se urmărește scoaterea ei din cursă. Probabil, la un moment dat, va fi forțat și Crin Antonescu să iasă, pentru a fi împins înainte Nicușor Dan, astfel încât să se claseze înaintea lui Victor Ponta. Dar greu de crezut, deoarece candidatul suveranist este Călin Georgescu și cine o mai fi în zona asta, iar candidatul de centru-stânga este Victor Ponta", a spus Bogdan Chirieac.

Cine ar putea ajunge în turul 2 dacă în cazul în care nu va fi lăsat să candideze Călin Georgescu

Cu privire la două scenarii, dacă rămâne sau nu rămâne Călin Georgescu în cursa prezidențială, analistul politic Bogdan Chirieac a spus:

"Dacă va rămâne în cursă, probabil Călin Georgescu va câștiga președinția, fără probleme. Dacă va fi retras Călin Georgescu, avem George Simion versus Victor Ponta în turul 2. Victor Ponta are prima șansă, într-adevăr. Știe să își facă, organizeze campania, are verbul la el. Este și anti-sistem, deoarece a suferit foarte mult din cauza vechiului sistem. Toată familia sa a fost târâtă prin justiție, în mod aberant. Și s-a dovedit că nu era nimic adevărat la toate discuțiile și acuzațiile aduse de domnul procuror Negulescu de la Prahova. Victor Ponta are mult mai multă experiență politică. Însă, într-adevăr, va fi o luptă, umăr la umăr. Nu va fi un galop de sănătate în acest scenariu", a conchis analistul politic Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News