Cât de periculos e să te bronzezi la solar. Studiul care demonstrează că poţi face cancer de piele

Din comoditate, din lipsă de timp sau poate şi din lipsă de bani (căci un sejur la mare nu e tocmai ieftin) multe femei aleg să se bronzeze "la lampă" chiar dacă informaţii despre cât de nocivă este procedura există peste tot. Ce-i drept, bronzul de după e unul uniform, strălucitor, ciocolatiu, numai bun de întors priviri. Însă expunerea repetată la solar are urmări grave.

Pericol pentru sănătate. Un studiu confirmă

Un studiu restrâns, realizat de International Agency for Research on Cancer, pe 63 de femei diagnosticate cu melanom înainte de a fi împlinit vârsta de 30 de ani, a constatat că 61 dintre ele au folosit solare de tipul pat de bronzare. În cazul în care vă gândiți că poate este mai sigur să vă pregătiți pielea pentru expunerea la soare cu ajutorul câtorva ședinţe de mers la solar, trebuie să luați în considerare că orice bronz provoacă de fapt o distrugere la nivelul ADN-ului, deci nu poate fi de ajutor. Dacă ținem cont de intensitatea radiațiilor emise de către solar, 20 de minute de expunere într-un pat de bronzare pot fi echivalente cu două ore petrecute pe plajă sub soarele fierbinte de amiază, fără protecție solară.

Risc de melanom crescut înainte de 30 de ani

Dacă folosiți solarul înainte de vârsta de 30 de ani , trebuie să știți că acesta crește cu 75% riscul de melanom, una din cele mai agresive forme de cancer. Surprinzător este că deși acest risc este unul cunoscut, tot tinerii sunt cel mai frecvent clienții saloanelor de bronzare. Acest lucru se întâmplă probabil și din cauză că efectele negative nu se observă imediat, putând să treacă şi 20 de ani până se fac simţite simptomele afectării.

Razele UV emise de către dispozitivele de tip solar aparțin lungimii de undă UVA (315-400 nanometri) și UVB (280-315 nanometri). Aceste raze prezintă aceleași caracteristici fizice ca razele solare, dar prezintă un raport diferit de UVA/UVB în funcție de tipul lămpii. Astfel, unele solare iradiază de trei-şase ori mai mult comparativ cu soarele, fiind create pentru a oferi un bronz rapid prin intermediul razelor UV cu niveluri echivalente cu soarele tropical de amiază sau chiar niveluri ce depășesc condițiile ce pot fi create în cadru natural.

Vitamina soarelui

E greu de spus cât de mult soare ai nevoie exact pentru a obține suficientă vitamina D, deoarece e diferit pentru toată lumea. Depinde de mai mulți factori, cum ar fi unde locuiești, culoarea și sensibilitatea pielii și perioada anului. Dar, înainte să-ți întinzi șezlongul, nu supraestima cât de mult soare ai nevoie. Dacă stai pe afară vara cu pielea expusă la soare pentru perioade scurte ar trebui să fie suficient pentru majoritatea oamenilor. Nu uita, razele UV ale soarelui sunt periculoase. Dacă nu acorzi atenție, riști să te arzi, să îmbătrânești pielea prematur și să faci cancer de piele. Dacă pielea ta începe să se înroșească sau să se ardă, ai stat prea mult la soare. E important să iei măsuri de precauție pentru a te asigura că acest lucru nu se întâmplă. Ține minte că nu trebuie să fie cald afară pentru ca soarele să-ți ardă pielea. Acordă atenție indiciilor UV online pentru a-ți face o idee despre zilele în care să iei măsuri de precauție suplimentare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News