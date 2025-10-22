Carnet de șofer de la 17 ani. Directivă aprobată de Parlamentul European

Tinerii vor putea conduce autoturismul de la 17 ani, dacă sunt însoțiți de un șofer experimentat, a stabilit Parlamentul European. Acestă regulă se aplică de peste 50 de ani în Statele Unite.

Parlamentarii de la Bruxelles au aprobat Directiva propusă de Comisia Europeană, privind permisele de conducere auto, cu unele amendamente, printre care și posibilitatea ca șoferii profesioniști să poată conduce camioane sau autobuze de la 18, respectiv 21 de ani.

Statele membre sunt obligate ca în termen de 3 ani să introducă aceste prevederi în legislația națională.

PE a aprobat, marți, o actualizare a normelor Uniunii privind permisele de conducere, care urmăresc să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor, în contextul în care în UE se înregistrează anual aproape 20.000 de decese din această cauză.

Până în 2030, noua Directivă europeană privind permisele de conducere va introduce un permis de conducere digital, oferind în același timp cetățenilor libertatea deplină de a alege între o aplicație și un card fizic. Cursurile pentru obținerea permiselor vor conține mai multe elemente pentru siguranța pietonilor și a bicicliștilor. Voluntarii, cum ar fi pompierii și personalul de salvare, vor putea conduce mai ușor vehiculele de urgență, în timp ce noile norme privind formarea și recunoașterea vor face profesiile din domeniul transporturilor mai atractive și mai accesibile.

Gheorghe Falcă (PNL/PPE), în calitate de membru în Comisia pentru Transport și Turism (TRAN) a susținut o modificare esențială pentru piața șoferilor profesioniști. „Pentru a compensa problema lipsei de șoferi profesioniști, noile norme le vor permite tinerilor în vârstă de 18 ani să obțină permisul de conducere pentru camioane (categoria C), iar celor în vârstă de 21 de ani să obțină permisul de conducere pentru autobuze (categoria D), cu condiția să dețină un certificat de competență profesională. În lipsa acestuia, vârsta minimă pentru a conduce aceste tipuri de vehicule va fi de 21 de ani și, respectiv, 24 de ani”, a subliniat Falcă.