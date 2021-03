Carmen Brumă: 10 alimente de post care NU îngrașă. Le poți consuma oricând

"Am facut un top al alimentelor pe care trebuie sa le consumi cu regularitate atunci cand tii post pentru a evita carentele de vitamine si minerale dar si kilogramele in plus.

1. Pe primul loc am pus SMOOTHIE-ul meu special „GREEN PROTEINS” pe care ti-l recomand in aceasta perioada. Acesta contine proteine vegetale si te ajuta sa lupti cu astenia de primavara.

2. CIUPERCI

3. LEGUME PROASPETE DE SEZON

4. CEREALE SI PSEUDOCEREALE – QUINOA, AMARANTH, MEI, HRISCA, OVAZ- cu moderatie

5.OLEAGINOASE – SEMINTE DE CANEPA, MIGDALE, NUCI, ALUNE, SEMINTE DE DOVLEAC CRUDE, SEMINTE DE FLOAREA SOARELUI- cu moderatie ( 1-2 pumni de seminte crude/zi)

6. LEGUMINOASE -LINTE,FASOLE, MAZARE – cu moderatie

7. FRUCTE – cu moderatie

8.POLEN

9. LAPTISOR DE MATCA

10. AVOCADO – cu moderatie, 1 fruct pe zi.”, recomandă Carmen Brumă, pe blogul ei.