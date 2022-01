Câciu, replică pentru Cîțu: Nu a lăsat un deficit de 4%, ci de 4,7%

Președintele PNL, Florin Cîțu, a spus că este îngrijorat de creșterea dobânzilor la care se împrumută România.

'Este exclus, nu știu de ce domnul președinte Cîțu e atât de îngrijorat. Dobânzile sunt stabile acum, dar ele au crescut între ianuarie 2020 și noiembrie 2021. Sunt chiar mai mici decât în noiembrie. Am stabilizat dobânzile. Inflația cu care ne confruntăm, lăsată de cei dinaintea noastră și care sunt acum îngrijorați, e cea mai mare din ultimii ani. Plătim mai mult pe dobânzi pentru că dobânzile sunt aferente capitalului bugetat. Sunt 57 miliarde euro împrumutați în ultimii doi ani, de fostele guverne.', a menționat Câciu.

'România plătește mai mult anul acesta pentru că dobânzile sunt și pe împrumuturile din anii trecuți'

'România plătește mai mult anul acesta pentru că dobânzile sunt și pe împrumuturile din anii trecuți. În ultimii doi ani, România a împrumutat peste 57 de miliarde, iar aceste împrumuturi sunt purtătoare de dobânzi. Nu, nu există riscul de a apela la FMI! Nu există nici risc de recesiune! Haideți să lămurim pentru economiștii care se pricep. (...) Aș vrea să observați o chestiune. Cursul valutar de astăzi este mai mic decât în noiembrie. Nu este mare diferența, dar situația României este una grea, nu am venit la guvernare considerând că suntem în paradis.', a spus Câciu.

'Chiar am redus deficitul în 2021. Nu a lăsat un deficit de 4%, ci de 4,7%'

'Nu înțeleg de unde începem cu astfel de afirmații, de ce se fac astfel de acuzații doar am fost cu toții acolo, am fost cu toții în Parlament. Eu sunt dispus să merg în coaliție să discutăm. Chiar am redus deficitul în 2021. Am încheiat anul cu un deficit de 6,7%. Am înțeles că dânsul a spus sau, mă rog, nu contează, că ar fi rămas deficitul la 5% și că dânsul a lăsat un deficit de 4%. Nu a lăsat un deficit de 4%, ci de 4,7%. Nu uitați că, la rectificare, a trebuit să punem bani de salarii și de pensii. Bugetul nu avea acești bani. Asta e pentru cei îngrijorați', a declarat Adrian Câciu, într-o declarație de presă.

