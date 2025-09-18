Câciu i-a zis Ioanei Ene Dogioiu să ceară scuze public. Răspunsul purtătorului de cuvânt al Guvernului

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a explicat, joi, că a avut mandat pentru declarațiile privind plafonarea adaosului comercial la alimente, menționând că nu intenționează să își ceară scuze sau să intre în dispută cu vreun lider politic.

Aceasta a precizat că prelungirea de trei luni a fost adoptată în şedinţa de guvern din 27 iunie, una din primele şedinţe după învestirea actualului cabinet iar tot ceea ce se discută în cadrul şedinţelor de guvern este înregistrat şi se află în stenograme.

Întrebată dacă va desecretiza stenograma şedinţei de guvern, Ioana Dogioiu a răspuns: „Nu, este un document clasificat, nu se declasifică decât prin hotărârea de guvern”.

Ioana Ene Dogioiu a răspuns şi la afirmaţia deputatului PSD Adrian Câciu, care îi cerea acesteia să ceară scuze, în urma conflictului legat de plafonarea preţurilor la alimentele de bază.

„Un purtător de cuvânt nu vorbeşte niciodată, iar declaraţiile mele nu au făcut excepţie, fără a avea mandat. Altă declaraţie nu voi face pe această temă. Nu intru în dispută cu niciun lider politic şi nu intenţionez să-mi cer scuze pentru nimic”, a spus aceasta.

Amintim că fostul ministru de Finanțe și actual deputat PSD, Adrian Câciu, a lansat critici dure la adresa purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, pe care o acuza că a depășit limitele funcției sale atunci când a vorbit despre deciziile Coaliției de Guvernare.

Într-o postare pe Facebook, acesta i-a cerut să ceară scuze public și a zis că Dogioiu „nu are niciun rol în Coaliția de Guvernare”, putând vorbi doar în numele Executivului. Declarațiile vin în contextul discuțiilor despre continuarea plafonării adaosului comercial la alimente, măsură pe care Câciu o consideră esențială pentru reducerea inflației.

„Dna Dogioiu ar trebui să își ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fișei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai Coaliției de Guvernare dar și de miniștri din Guvern(a se vedea declarația lui Miruță), doamna Dogioiu a vorbit despre Coaliția de Guvernare, for în care nu are nici un rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Domnia sa poate vorbi doar în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coalitiei.

Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan doar în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre Coalitia de Guvernare nu are valoare pentru că nu este purtator de cuvânt al Coaliției. În Coaliție NU EXISTĂ NICI O DECIZIE luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!

În esență, având în vedere însă că Ilie Bolojan a reușit să creasca inflatia cu 73,7% în doar două luni, de la 5,7% la 9,9% (plus 4,2 puncte procentuale) se impune ca masura să continue cel puțin până când inflația ajunge sub 5%. Oricine vă spune că nu a funcționat măsura, minte de rupe. Sau, mai știi, poate este un pic influențat (a se înțelege inclusiv interesat material) de marii jucători care vor să jupoaie săracii! Nu vă ajunge? Nu v-a ieșit IMCA și acum tot pe jupuire?”, scrisese Adrian Câciu pe Facebook.

