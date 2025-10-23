Bolojan, mesaj pentru Grindeanu: Are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură / Sunt din Ardeal și am un disconfort

Sorin Grindeanu afirmă că implicarea directă a lui Bolojan în reforma justiţiei este de înţeles, însă atrage atenţia că premierul „nu mai poate acționa de unul singur”.

„În condițiile în care orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria, are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament, în așa fel încât, cu AUR sau cu cine se poate, guvernul să plece. Nu e o problemă.

Dar vă spun ce efecte au acest tip de declarații și aceste lucruri care se întâmplă uneori în coaliție. Vă rog să vă gândiți că atunci când un creditor se uită la o țară, se uită la stabilitatea guvernării. Stabilitatea o percepe prin declarațiile celor care sunt în guvernare, care au funcții importante în statul respectiv – ministru –, prin ceea ce se întâmplă, prin ceea ce scrie media, prin contacte și așa mai departe.

Când vezi declarații de o anumită factură, oamenii își spun că e un guvern instabil și, din analiza pe care am făcut-o eu, lucrând acum de 4 luni de zile cu agențiile de rating, între 30 și 40% din punctajul pe care îl primește o țară este dat de stabilitatea guvernării. Stabilitatea, atât.

Și atunci, orice fel de declarații de genul acesta sau comportamente într-o anumită zonă, care presupune o anumită responsabilitate — pentru că, în funcție de ceea ce faci, există niște consecințe economice — vă puteți da seama că este un cost pentru țară. Pentru că nu poți să scazi dobânzile fără să ai guvernare stabilă, să nu risipești banii, să ai măsuri — ceea ce am făcut și s-a văzut în aceste luni de zile, că am scăzut dobânzile.

Dar scăderea adevărată se face prin creșterea ratingului, a încrederii. Doar atunci când îți crești ratingul — dar asta înseamnă să ai predictibilitate — oamenii se întreabă ce se va întâmpla peste un an, peste doi. Asta e o problemă”, a zis Ilie Bolojan.

„A doua problemă în astfel de declarații ține, cum să vă spun, de încrederea oamenilor. Vă puteți da seama că oamenii așteaptă de la noi niște comportamente totuși așezate. Așteaptă ca, dacă sunt niște dispute, să ți le rezolvi. Să nu uiți de ce te-ai angajat într-o guvernare. Hai să facem acest lucru, dar nu doar declarativ. Și dacă noi nu ne respectăm între noi, vă puteți da seama că e greu de presupus că am putea recâștiga încrederea cetățenilor.

Și eu, cum să vă spun… eu sunt născut într-un sat din Ardeal. Am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dumneavoastră și mâine, într-o altă întâlnire, să vă fac praf și pulbere, iar seara din nou să ne întâlnim ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. E o chestiune de disconfort personal, înțelegeți”, a mai zis premierul.