€ 5.0823
|
$ 4.3826
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 23:07 23 Oct 2025 | Data publicării: 21:38 23 Oct 2025

Bolojan, mesaj pentru Grindeanu: Are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură / Sunt din Ardeal și am un disconfort
Autor: Ioana Dinu

ilie bolojan guvern foto gov.ro/ Ilie Bolojan - Guvern
 

Ilie Bolojan a reacționat după ce Sorin Grindeanu i-a sugerat să plece din funcție.

Sorin Grindeanu afirmă că implicarea directă a lui Bolojan în reforma justiţiei este de înţeles, însă atrage atenţia că premierul „nu mai poate acționa de unul singur”.

„În condițiile în care orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria, are posibilitatea să depună moțiuni de cenzură și să facă o majoritate în Parlament, în așa fel încât, cu AUR sau cu cine se poate, guvernul să plece. Nu e o problemă.

Dar vă spun ce efecte au acest tip de declarații și aceste lucruri care se întâmplă uneori în coaliție. Vă rog să vă gândiți că atunci când un creditor se uită la o țară, se uită la stabilitatea guvernării. Stabilitatea o percepe prin declarațiile celor care sunt în guvernare, care au funcții importante în statul respectiv – ministru –, prin ceea ce se întâmplă, prin ceea ce scrie media, prin contacte și așa mai departe.

Când vezi declarații de o anumită factură, oamenii își spun că e un guvern instabil și, din analiza pe care am făcut-o eu, lucrând acum de 4 luni de zile cu agențiile de rating, între 30 și 40% din punctajul pe care îl primește o țară este dat de stabilitatea guvernării. Stabilitatea, atât.

Și atunci, orice fel de declarații de genul acesta sau comportamente într-o anumită zonă, care presupune o anumită responsabilitate — pentru că, în funcție de ceea ce faci, există niște consecințe economice — vă puteți da seama că este un cost pentru țară. Pentru că nu poți să scazi dobânzile fără să ai guvernare stabilă, să nu risipești banii, să ai măsuri — ceea ce am făcut și s-a văzut în aceste luni de zile, că am scăzut dobânzile.

Dar scăderea adevărată se face prin creșterea ratingului, a încrederii. Doar atunci când îți crești ratingul — dar asta înseamnă să ai predictibilitate — oamenii se întreabă ce se va întâmpla peste un an, peste doi. Asta e o problemă”, a zis Ilie Bolojan.

„A doua problemă în astfel de declarații ține, cum să vă spun, de încrederea oamenilor. Vă puteți da seama că oamenii așteaptă de la noi niște comportamente totuși așezate. Așteaptă ca, dacă sunt niște dispute, să ți le rezolvi. Să nu uiți de ce te-ai angajat într-o guvernare. Hai să facem acest lucru, dar nu doar declarativ. Și dacă noi nu ne respectăm între noi, vă puteți da seama că e greu de presupus că am putea recâștiga încrederea cetățenilor.

Și eu, cum să vă spun… eu sunt născut într-un sat din Ardeal. Am un disconfort personal să mă întâlnesc în seara asta cu dumneavoastră și mâine, într-o altă întâlnire, să vă fac praf și pulbere, iar seara din nou să ne întâlnim ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. E o chestiune de disconfort personal, înțelegeți”, a mai zis premierul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Candidatul care poate fi surpriza alegerilor pentru Primăria Capitalei. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 23 minute
Urmărește aici dezbaterea România în diaspora – Ediția a VI-a
Publicat acum 30 minute
Premieră la Teatrul Apropo: „Avem imagini șocante”, un spectacol de teatru pe structură de emisiune TV live
Publicat acum 44 minute
Un bărbat luptă pentru o lege care să ajute părinții copiilor bolnavi: „Port un rucsac de 20 kg, greutatea fiului meu când a murit”
Publicat acum 57 minute
Bolojan: Cel mai probabil, el va fi candidatul PNL la Primăria București
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Oct 2025
Veste tristă despre Doru Octavian Dumitru, omul care a dăruit românilor bucurie și veselie din preaplinul inimii lui
Publicat pe 21 Oct 2025
Ionuț Moșteanu, scandal cu Călin Georgescu
Publicat pe 22 Oct 2025
Șeful Statului Major al Armatei: Ordinele de mobilizare vor fi emise pentru toți. Termenul e de 15 zile
Publicat pe 22 Oct 2025
Grindeanu anunță marea ruptură: Falși ideologi! Se prefac că nu mai pot de grija PSD! Am alergat după unii care ne urăsc visceral
Publicat pe 22 Oct 2025
Vin vremuri tulburi pentru Pești, Săgetător, Fecioară și Gemeni
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close