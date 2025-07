Bolojan, explicații după ce a încălcat promisiunea lui Nicușor Dan

Măsura vine în contextul în care președintele României, Nicușor Dan, ceruse anterior Guvernului să nu recurgă la majorări de taxe, ci să se concentreze pe reducerea cheltuielilor publice și eficientizarea investițiilor.

„La instalarea acestui guvern, domnul președinte ne-a solicitat, pe bună dreptate, să facem tot ceea ce este posibil pentru a nu crește TVA-ul. Din păcate, analizând soluțiile pe care piețele le acceptă, am ajuns la această variantă, pentru a evita un risc de retrogradare iminent, care ar avea efecte grave asupra economiei și populației”, a explicat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă președintele României a fost informat despre decizie, Bolojan a evitat un răspuns direct, precizând doar că guvernul trebuie să își asume măsuri în astfel de situații, chiar dacă ele contravin promisiunilor inițiale.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că printre măsurile pentru scăderea deficitului se află reaşezarea TVA la două cote, de 11% şi de 21%, şi creşterea accizelor pentru băuturi alcoolice şi combustibili.



„Vom reaşeza TVA la două cote. Astăzi avem trei cote, de 5, de 11 şi de 19%. Cele două cote la care propunem reaşezarea sunt cota de 11% şi cota de 21%. La cota redusă vor rămâne, aşa cum a fost şi până acum, medicamentele, alimentele, serviciile publice de apă şi canalizare, apa pentru irigaţii, cărţile, lemnele de foc şi energia termică. Propunem, de asemenea, ca şi industria Horeca să rămână la acest nivel. Acest lucru se va face în aşa fel încât în luna octombrie să se facă o analiză din care să rezulte dacă ne-au crescut încasările din această zonă. Dacă ele nu vor creşte, în urma măsurilor care vor fi luate, atunci, cu siguranţă şi această industrie are şanse mari ca de la sfârşitul anului să intre la cota ridicată. Toate celelalte componente vor fi la această cotă de 21%", a spus Bolojan într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



O altă măsură anunţată de premier este creşterea accizelor, o creştere de bază de 10% pentru băuturile alcoolice şi pentru combustibili.



„La combustibili, la motorină, va funcţiona o schemă de restituire parţială a acestei creşteri către companiile care asigură transportul în România, în aşa fel încât acest şoc să fie parţial atenuat. De asemenea, va creşte şi acciza pentru ţigări", a afirmat premierul.



Un alt element important pe care îl are în vedere guvernul este taxarea suplimentară a capitalurilor.



„Vom propune şi vom adopta o măsură care va intra în vigoare de la 1 ianuarie de majorare a impozitului pe dividende de la 10% la 16%. (...) De asemenea, vom taxa suplimentar profiturile băncilor. Băncile din România au unul dintre cele mai bune randamente ale capitalurilor din această parte de Europa şi consider că pot contribui cu sume mai mari la veniturile bugetului de stat. De asemenea, vom suprataxa toate câştigurile din jocurile de noroc în aşa fel încât să încasăm cu cel puţin 30% mai mult din această categorie de venituri", a precizat Bolojan.



Premierul a afirmat că pachetul cu propuneri structurale va fi pus în transparenţă decizională în cursul zilei de joi şi urmează să fie pus în practică prin asumarea răspunderii guvernului în cursul săptămânii viitoare.

Iată dialogul cu presa:

Reporter: Bună ziua! Domnule Bolojan, știm promisiunea care a fost făcută de către președintele României, Nicușor Dan, aceea de a nu crește TVA-ul, cota generală standard de TVA să nu crească. Acum dumneavoastră ne anunțați că acest lucru se întâmplă. V-aș întreba dacă l-ați informat pe președintele României despre această măsură pe care doriți să o luați și, până la urmă, unde este echitatea, respectul și justiția socială despre care vorbeaţi și dumneavoastră și președintele, dar și liderii coaliției de guvernare, în contextul în care vedem aceste majorări de taxe și impozite, însă nu vedem, de exemplu, tăierea banilor de la partide?

Ilie Bolojan: Prin rectificarea bugetară care se va face în perioada următoare, veți vedea inclusiv această măsură, pe care personal o voi susține, pentru că în vremurile grele pe care le traversăm, toată lumea - demnitari, oameni care câștigă mai bine şi toți cetățenii țării noastre trebuie să fim parte a acestui efort şi, deci, fiecare trebuie sa contribuim la acest efort. Asta ca să vă răspund la ultima chestiune. Aceste aspecte vor fi rezolvate prin rectificarea bugetară, care se va face în perioada următoare. Altfel facem doar declarații și nu pot fi făcute de pe o zi pe alta. În ceea ce privește prima chestiune, la instalarea acestui guvern, domnul președinte ne-a solicitat, pe bună dreptate, să facem tot ceea ce este posibil pentru a nu crește TVA-ul și pentru a ne concentra în principal pe reduceri de cheltuieli, pe optimizări de investiţii şi acestea se vor face în așa fel încât să nu mai punem, să spunem, o povară suplimentară pe români.

Din păcate, analizând soluțiile pe care piețele le acceptă, purtând discuții în toată această perioadă legate de pachetul fiscal, am ajuns la această soluție, pe care guvernul și-o asumă, în așa fel încât să evităm un risc de retrogradare iminent, pe care nu ni-l putem permite pentru țara noastră, pentru că, așa cum v-am spus, pagubele ar fi incomparabil mai mari, în primul rând, pentru cetățenii de rând.

Reporter: Deci ați avut o discuție și cu președintele României.

Ilie Bolojan: Dumneavoastră ați tradus această chestiune. V-am spus care a fost rugămintea și solicitarea domnului președinte, dar în astfel de situații, guvernul trebuie să-și asume răspunderea luării unor măsuri. Vă mulțumesc!

