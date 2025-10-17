Bolojan a vorbit despre data alegerilor pentru Primăria București

Premierul a zis că alegerile pentru București ar putea fi organizate în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie.

„Voi susțin săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie. PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Nu văd nicio problemă să respectăm acest lucru important este să avem alegeri în București”, a spus Ilie Bolojan la Radio România Actualități.