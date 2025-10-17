€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 14:50 17 Oct 2025

Bolojan a vorbit despre data alegerilor pentru Primăria București
Autor: Anca Murgoci

bolojan-pachet-masuri_60462300 Foto: Agerpres
 

Ilie Bolojan a vorbit despre alegerile pentru Primăria București.

Premierul a zis că alegerile pentru București ar putea fi organizate în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie.

„Voi susțin săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie. PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Nu văd nicio problemă să respectăm acest lucru important este să avem alegeri în București”, a spus Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Explozie bloc Rahova. Ajutor financiar de aproape 3 milioane de lei de la PMB pentru victime
Publicat acum 28 minute
CNAIR: Rovinieta și peajul nu vor putea fi cumpărate online în weekend
Publicat acum 37 minute
Explozie bloc Rahova. Ultimele informații de la procurori
Publicat acum 48 minute
Unde vor învăța elevii liceului afectat de explozia din București. Precizările ministrului David
Publicat acum 50 minute
"Ochi pentru ochi și blackout pentru blackout". Kievul răspunde la fel atacând rafinăriile și centralele ruse
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 15 Oct 2025
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat acum 19 ore si 12 minute
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Publicat pe 15 Oct 2025
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close