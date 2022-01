BNR a mărit dobânda cheie. Dan Suciu: Nu are efecte devastatoare asupra creditului

Banca Națională a României a majorat dobânda de politică monetară. Astfel, dobânda cheie a fost mărită cu 25 puncte de bază, ajungând la 2% pe an. Ce spune Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR.

"Decizia de astăzi, de 0,25% majorare, pe care a luat-o Consiliul de Administraţie încearcă să răspundă acestei provocări pe care o determină inflaţia. Este o necesitate de răspuns la nivelul Băncii Centrale, prin instrumentul principal care este dobânda de politică monetară pe care banca încearcă să o calibreze aşa încât să nu determine nicio povară suplimentară semnificativă pentru cei care au credite, pentru că acest 0,25 nu are efecte devastatoare asupra creditului. Există un efect, dar să nu uităm că creditele au avut dobânzile cele mai mici istorice pentru România, în ultima perioadă. Există cumva mult mai multă toleranță faţă de această creştere. (...) Principala provocare o reprezintă inflaţia, o inflaţie care este determinată în proporţie de peste 70% de preţurile la energie asupra cărora aceste influenţe de dobândă au un impact redus, dacă nu chiar foarte redus", a spus Dan Suciu, la Antena 3.

"Este o creştere care încearcă să facă ceva mai uşor de suportat cealaltă creştere a inflaţiei. Să nu uităm că, până la urmă, inflaţia, dacă este scăpată de sub control, ne afectează pe toţi, nu doar pe cei care au sau nu credite, ci pe toată lumea în mod egal şi în mod fatal. De aceea, trebuie să reacționăm la acest mare pericol pe care îl reprezintă inflaţia. Suntem încrezători, la Banca Naţională, că și dacă va urma o perioadă relativ dificilă, în care epoca dobânzilor mici a apus, s-a închis, vom putea înfrunta inflaţia în aşa fel încât, în perioada a doua a anului, să nu mai avem măcar această temere legată de inflație", a mai spus Dan Suciu.

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în ședința de astăzi, 10 ianuarie 2022, a hotărât următoarele:

- majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022;

- extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±1,00 punct procentual, de la ±0,75 puncte procentuale; astfel, începând cu 11 ianuarie 2022 rata dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) se majorează la 3,00 la sută pe an, de la 2,50 la sută pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menține la 1,00 la sută pe an;

- păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;

- menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

