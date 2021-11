Black Friday 2021. Tranzacțiile, în scădere cu 72% în primele 30 de minute. Ce cumpără românii

Conform sursei citate, la ora 7:30, volumul total al tranzacţiilor se ridica la valoarea de 1,99 milioane de lei, în scădere 72,08% faţă de anul anterior, iar numărul total de tranzacţii se situa la 5.273, cu aproape 40% sub nivelul din 2020. De asemenea, coşul mediu de cumpărături la plata în rate avea valoarea de 654 de lei, scrie Agerpres.



Plata cu un singur click înregistra o valoare în volum de 663.460 de lei, în creştere cu 151,67% faţă de anul precedent, în timp ce totalul tranzacţiilor realizate în acelaşi mod era de 2.313, de cinci ori mai multe de la an la an.



Campania de reduceri Black Friday are loc oficial în România, în acest an, pe 12 noiembrie. În acest context, o analiză realizată de compania de hosting (găzduire web) din România, MxHost, relevă faptul că aproximativ 70% dintre magazinele online nu sunt pregătite pentru a face faţă creşterilor de trafic de Black Friday, în condiţiile în care traficul magazinelor online se dublează, de regulă, dar poate creşte, în unele cazuri şi de zece ori.

Ce cumpără românii





Cât priveşte intenţia de cumpărare a consumatorilor în campania reducerilor, peste 50% dintre românii cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani au declarat că vor să cumpere cel puţin un produs, o pondere ridicată fiind consemnată pe segmentul de vârstă 18 - 34 de ani, potrivit unui studiu telefonic realizat în perioada 22 - 28 octombrie de Kantar România.



Dintre aceşti potenţiali cumpărători, 64,6% intenţionează să cumpere de la magazinele online, iar bugetul alocat pentru Black Friday este de până la 1.000 de lei în cazul a peste o treime dintre respondenţi, între 1.000 şi 3.000 de lei pentru 40,7%, şi peste 3.000 de lei pentru 15,8%. La nivel general, media bugetului alocat de către români pentru cumpărăturile de Black Friday sare de 2.200 de lei.



Categoriile de achiziţii cele mai căutate de respondenţi sunt: electrocasnice mici, haine, televizoare, telefoane mobile, frigidere, încălţăminte, maşini de spălat, home & deco, laptopuri, cosmetice şi aragazuri.