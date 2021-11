BLACK FRIDAY 2021. Reduceri de neratat la încălțăminte în luna noiembrie

Fii pe fază: din 12 noiembrie începe BLACK FRIDAY 2021 la Otter!

”Recomandari pentru un BLACK FRIDAY de succes

1 Creeaza-ti un cont de client

Daca nu ai un cont de client echipa Otter iti recomanda ca inainte de Black Friday sa iti creezi unul si sa completezi toate datele personale, respectiv datele de facturare si livrare. Acest lucru te va ajuta sa plasezi mai repede si eficient comenzile de Black Friday, direct din contul tau de client.

2 Foloseste wishlist-ul si salveaza produsele de care ai nevoie

De Black Friday, cosurile de cumparaturi se vor reseta. De aceea, iti recomandam salvarea produselor preferate in wishlist, iar ulterior le vei putea pune mult mai repede si usor in cosul de cumparaturi.

3 Aboneaza-te la newsletter pentru a fi la curent cu noutatile de Black Friday.

Întrebări și răspunsuri

1. Cum pot afla care este statusul comenzii de Black Friday?

Daca ai plasat comanda fiind autentificat in contul de client, atunci poti gasi AWB-ul atasat comenzii, in sectiunea "Comenzile mele" si poti verifica unde este comanda ta, in pagina dedicata Fan Courier sau Sameday. Din cauza volumului mare de comenzi, este posibil ca statusul comenzii sa nu fie afisat, de aceea, in acest caz, te rugam sa ne contactezi pe adresa de e-mail: contact@otter.ro

2. Care este costul de livrare al comenzilor?

Transportul comenzilor sub pragul de 199 RON are o taxa de 9.99 RON, iar comenzile peste acest prag se vor livra GRATUIT.

3. Care este termenul de livrare a coletelor?

Avand in vedere volumul mare de colete din aceasta perioada, livrarea acestora se va face in 3-5 zile lucratoare. Noi, impreuna cu partenerii nostri, garantam livrarea a peste 95% din comenzi pana in data de 19 noiembrie 2021.

4. Cum pot plati comanda?

Plata comenzilor se poate face numerar la livrare sau online, folosind serviciile procesatorului de plati MobilPay, cu cardul de debit, credit sau de rate.Contravaloarea comenzii poate fi platita cu orice card acceptat de catre procesator: Master Card, Visa, Visa Electron, Maestro.

5. Cum pot anula o comanda?

Daca doresti sa anulezi o comanda, contacteaza-ne pe adresa de e-mail: contact@otter.ro.

6. Pot comanda un produs in magazin, prin serviciul Click&Collect?

Acest serviciu nu este disponibil in perioada Black Friday, dar promitem ca vei primi cat mai repede coletul din magazinul online www.otter.ro, prin serviciul de curierat rapid. Vei putea vedea pe pagina de produs daca acesta este disponibil sau nu in magazinul dorit, insa nu il vei putea rezerva pentru a-l ridica din magazinul respectiv.

7. Cate bucati din produsele marcate cu Best Deal se pot comanda?

Pentru a se bucura cat mai multe persoane de ofertele speciale, vei putea comanda maxim 2 bucati din aceeasi marime a unui produs Best Deal.

8. Pot sa plasez o comanda, daca nu am cont de client?

Nu este nevoie sa fii autentificat in contul de client pentru a plasa o comanda. Insa, noi iti recomandam creearea contului pentru avantajele pe care acesta le ofera: vei avea datele de livrare si facturare deja completate in momentul plasarii comenzii, vei putea sa urmaresti statusul acesteia si in plus vei putea gasi la un loc, in wishlist, toate produsele tale preferate. De aici, esti doar la cateva click-uri distanta de plasarea comenzii de Black Friday.

9. Unde pot gasi oferta Black Friday in magazinele fizice?

Ofertele speciale de Black Friday sunt disponibile atat online cat si in magazine. Te asteptam in cele 65 de magazine OTTER Distribution din toata tara: Tezyo, Salamander, Aldo si Gryxx pentru a achizitiona produsele tale preferate.

10. Contacteaza-ne prin e-mail!

Din cauza suprasolicitarii liniilor telefonice, este posibil sa nu reusesti sa ne contactezi telefonic. Pentru orice informatii legate de comenzile plasate, ne poti contacta prin e-mail pe adresa: contact@otter.ro, iar echipa Otter te va ajuta in cel mai scurt timp”, spun reprezentanții Otter.