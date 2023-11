"Au avut un moment de rătăcire". Ce spune Nicolae Ciucă despre primarii PNL Mehedinţi care au trecut la PSD

Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, a susținut, vineri, în cadrul Conferinţei Regionale a Organizaţiilor Femeilor Liberale, la Drobeta Turnu Severin, că cei 10 primari PNL din Mehedinţi care au trecut la PSD în urmă cu o lună "au avut un moment de rătăcire", deoarece nu pot părăsi partidul pe lista căruia au fost aleşi, fiindcă îşi pierd mandatul.

Nicolae Ciucă a spus că pentru această situaţie conducerea PNL Mehedinţi nu va fi schimbată.

"Legat de primarii care au plecat, nu ştiu în ce condiţii au plecat, că au fost într-un fel sau altul ademeniţi, este treaba fiecăruia. Vreau să vă spun doar atât: fiecare dintre noi am avut un moment de rătăcire. Şi ei au avut un moment de rătăcire. Sunt convins că ceilalţi nu vor avea un moment de rătăcire şi se vor gândi bine înainte să plece, pentru că până la urmă tot la PNL vor reveni, pentru că a fost singurul partid care s-a îngrijit de ceea ce înseamnă derularea programelor din fonduri europene, de PNDR, de "Anghel Saligny", pe PNDL şi de aceea putem să facem astăzi diferenţa între o administraţie liberală şi alte administraţii. Ca atare, eu îmi exprim speranţa că aceşti domni primari se vor mai gândi încă o dată, pentru că deocamdată nu sunt plecaţi, nu aveau cum să plece. Depinde de dumneavoastră, domnule preşedinte, dacă îi veţi mai primi sau nu", a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a precizat că primarii nu pot să plece pe timpul exercitării mandatului cu mai mult de 6 luni înainte de finalizarea acestuia

"Am mai văzut asemenea situaţii în care la un moment dat au zis că ei vor candida pentru un alt partid, după care au revenit şi au spus că electoratul le-a cerut altceva. Ca atare, sunt convins că vor gândi mai bine, vor analiza mai bine şi în funcţie de cum va evolua situaţia, vom vedea unde vor candida. Cert este că în momentul de faţă ei nu au fost chemaţi la întâlnirea pe care am avut-o astăzi, probabil nici nu ar fi venit, dar este o chestiune care ţine de respectul de sine în primul rând şi după aceea este vorba de respectul faţă de electoratul care i-a votat ştiindu-i candidând sub sigla unei anume formaţiuni politice", a afirmat președintele PNL.

Ciucă a apreciat că gestul PSD Mehedinţi este o "chestiune care ţine de respect reciproc" iar pentru această situaţie conducerea PNL Mehedinţi nu va fi schimbată.

"În ceea ce priveşte ansamblul coaliţiei, este de asemenea o chestiune de respect reciproc în care nu trebuie să avem astfel de atacuri şi trebuie să vorbim în continuare de proiecte, ne gândim la proiecte viitoare, dar când vine vorba de racolarea de primari situaţia stă cu totul altfel. Motiv pentru care ne găsim în această situaţie. Nu se pune în niciun fel problema schimbării conducerii filialei (n.red.: PNL Mehedinţi). Filiala este, aşa cum am spus, una care a reuşit să îşi menţină scorul şi să crească de la alegerile locale la cele parlamentare şi nu putem spune că 9 primari nu te afectează, dar conducerea filialelor, aşa cum i-am văzut astăzi şi cum îi ştiu eu, are resursa necesară şi poate să recupereze foarte repede", a mai adăugat liderul liberal conform Agerpres.

