Are nevoie George Simion de pază și protecție? Verdictul președintelui Nicușor Dan

Prezent la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, președintele Nicușor Dan a fost întrebat după eveniment dacă va pune pe ordinea de zi a CSAT problema ridicată de George Simion, liderul AUR, în ceea ce privește riscul pe care George Simion îl acuză asupra siguranței sale.

„Nu am mers în detaiu (n.r. - cu privire la cadrul legislativ), dar din câte știu eu e o decizie a Serviciului de Pază și Protecție”, a precizat președintele Nicușor Dan, care a subliniat că siguranța liderilor de partid și a demnitarilor e o chestiune ce ține de SPP.

„Pentru orice fel de tensiune e bine să existe o protecție”, a mai afirmat președintele României.

George Simion a cerut pază și protecție

Președintele AUR, George Simion, solicită intervenția Serviciului de Pază și Protecție (SPP) pentru asigurarea protecției personale, a familiei sale și a colegilor din conducerea partidului.

'Instituțiile de forță din București discriminează opoziția politică din România. Cer oficial protecție pentru mine, familia mea și colegii din conducerea partidului AUR', afirmă George Simion, potrivit unui comunicat al AUR transmis în această săptămână.

Acesta explică faptul că, în data de 30 octombrie, 'fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizație aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administrația Trump ca fiind '˜teroristă.

'Până în acest moment, poliția nu a identificat făptașii, deși există imagini video detaliate cu întreaga operațiune de vandalizare', a adăugat liderul AUR.