Anton Pisaroglu nu mai candidează la prezidențiale 2025. Primul său mesaj după retragerea din cursă: Lansez „Mișcarea pentru Turul 2, Înapoi”

Anton Pisaroglu, considerat de unii drept „urmașul lui Călin Georgescu în cursa pentru prezidențiale 2025”, se retrage. A zis că va lansa „Mișcarea pentru Turul 2, Înapoi”.

Într-un comunicat de presă transmis pe Facebook, Anton Pisaroglu susține că a adunat peste 210.000 de semnături. Totodată, acesta îi critică pe reprezentanții AUR și POT, George Simion respectiv Anamaria Gavrilă, pe motiv că „n-au înțeles nimic din pact”.

VEZI ȘI: Ce va face AUR dacă Gavrilă și Simion vor fi respinși. Târziu, despre candidatul apărut de nicăieri: A fost bodyguard. Are o îndrăzneală foarte mare, ca să nu spun tupeu

„Dragi români, dragi prieteni, dragi luptători în numele adevărului,



DA, am reușit să strâng puțin peste 210.000 de semnături Vă mulțumesc din suflet!



Mulțumesc tuturor pentru mobilizarea excelentă, pentru tot sprijinul! Mulțumesc din inimă tuturor celor care ați strâns semnături pentru mine, pentru cauza noastră. Mulțumesc românilor din diaspora, mai ales comunităților din Italia și Marea Britanie, pentru efortul făcut. Mulțumesc echipei mele. Mulțumesc copiilor mei Patrick și Annemarie, mutumesc tuturor celor care mi-au fost aproape.



Împreună, cu toții, am făcut o minune. În timp record, ca independent, am reușit să punem la punct un dosar valid de candidat. E incredibil.



Totuși, am decis că e mai bine pentru mișcarea noastră să nu merg mai departe.



Validarea candidaturii domnului Simion e semnalul că planul de fragmentare a început. E un semn că nici George, nici doamna Gavrilă n-au înțeles ce urmează. N-au înțeles nimic din pact. N-au înțeles strategia cea adevarata.



Urmează fragmentare, demonizare, antagonizare fără oprire. Mișcarea suveranistă anti-sistem nici nu va ajunge în finală.



Iar turul 2 care contează, cel care ne-a fost furat, va fi șters din istorie. Nici măcar nu va fi recunoscut că a existat. Nu vreau și nu trebuie să fiu complice la asta. Nu avem voie sa fim!



Democrația trebuie adusă înapoi. E singura soluție! Trebuie sa luptam pentru ea! Am cunoscut și eu monstrul. În ultimele zile m-au linșat. M-au portretizat în fel și chip, cum nici nu mi-aș fi putut imagina. Că sunt omul rușilor, ca sunt omul lui Trump. Ca sunt noua stea a fermei de boți, mai rău ca Georgescu, periculos de legat. Alții că sunt globalist sau infiltrat, că sunt omul sistemului, ceva de speriat.



Orice, doar să par ceva rau. Orice, doar să fiu de nefrecventat. Instant, peste noaptel, ani de zile de efort și sacrificii transformate în manipulări și minciuni. Și pentru ce toate astea? Pentru că am îndrăznit să spun purul adevăr. Pentru că am spus clar că nu există decât o singură variantă reparatoare:



Turul 2, inapoi. Orice altceva este minciuna. Programe electorale, discursuri, campanii – imposibil de ascultat. Minciuni peste minciuni. Democrația s-a terminat.



E ca și cum am da petreceri într-o perioadă de doliu. E ca și cum ne-am minți singuri. E ca și cum am halucina. Democrația s-a terminat. Aceste alegeri sunt un simulacru. O capcană pentru noi toți.



De aceea, eu ies din acest scrutin imaginar. Un fel de Divizia Fantastică. Dar să nu credeți că mă retrag, că dispar. Doar continuăm lupta altfel. Turul 2, înapoi este singura soluție. Rămâne dezideratul meu.



Săptămâna viitoare lansez:



“Mișcarea pentru Turul 2, Înapoi”



O organizație pentru toți cei care simt ceea ce simt și eu: Că ne-a fost furat viitorul. Că am fost păcăliți. Că ne-a fost luat dreptul fundamental de a decide cum vrem să ne arate viața și cine să ne conducă. Acest drept câștigat prin sânge, sudoare și sacrificiu, furat peste noapte.



Turul 2, înapoi e singura soluție... Da, vor fi unii care vor spune că e o poveste forțată, că e imposibil legal, că nu se mai poate, desigur. Dar nu e adevărat.



Uniți în credință, putem rescrie jocul. Bine organizați, în sinergie, nimic nu ne poate opri. Cauza e simplă: Turul 2, înapoi. Iar ca organizație: Mișcarea pentru Turul 2, Înapoi.



Uniți în credință, istoria ne va asculta. Uniți în credință, ne vom asigura că lumea știe adevărul. Că nu putem evolua ca neam, ca țară, ca popor, fără să ne recâștigăm dreptul de a ne alege viitorul. Nimic fără Turul 2, Înapoi.



Dragii mei, încă o dată, vă mulțumesc din suflet. Mi-ați făcut o imensă onoare.



Continuăm lupta, dar nu la prezidențiale.



*Acolo va fi un simulacru – o mare eroare.



Continuăm lupta uniți în credință, formalizați în Mișcarea pentru Turul 2, Înapoi. Vă mulțumesc tuturor. Ne revedem curând – abia începem. Cu Dumnezeu, înainte”.

Anton Pisaroglu a lucrat și cu George Simion, dar şi cu Nicuşor Dan. Deși era considerat drept înlocuitorul candidatului pro-rus, Anton Pisaroglu susţinea că nu este rezerva lui Călin Georgescu, deoarece „el este de neînlocuit”.

CITEȘTE ȘI: Cine este Anton Pisaroglu

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News