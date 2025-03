Ce va face AUR dacă Gavrilă și Simion vor fi respinși. Târziu, despre candidatul apărut de nicăieri: A fost bodyguard. Are o îndrăzneală foarte mare, ca să nu spun tupeu

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Târziu, a spus ce plan are AUR dacă Anamaria Gavrilă și George Simion vor fi respinși de BEC / CCR.

„Este o bună întrebare. Nu avem un alt plan... din ce știu eu... dacă nu mai scoate Călin Georgescu alt plan”, a zis Claudiu Târziu râzând.

„Nu avem alt plan. Anton Pisaroglu nu este planul nostru. Nu știu al cui este, dar al nostru nu. Nici Ponta nu este în planul nostru și nu are susținerea noastră. În orice caz, eu nu vreau să-mi imaginez că s-ar putea ca ambele candidaturi - Anamaria Gavrilă și George Simion - să fie respinse. În orice caz, Anamaria Gavrilă nu este pregătită pentru această funcție, dar poate fi pregătită”, a mai zis europarlamentarul AUR.

Anton Pisaroglu, fostul consilier al lui Călin Georgescu, și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale după ce candidatul pro-rus a ieșit din cursă, în urma deciziei CCR. Pisaroglu susține că va aduce „turul 2 înapoi” și le cere lui Gavrilă și Simion să se retragă.

Anton Pisaroglu se promovează pe TikTok, urmând „rețeta” lui Călin Georgescu. Într-un clip postat recent pe această platformă, candidatul independent spune că a lansat „pactul pentru turul 2”.

„Anton Pisaroglu are o îndrăzneală foarte mare. Este un nimeni din punct de vedere politic și vine și le spune unor lideri de partide parlamentare că vine el să rezolve cazul. Are o îndrăzneală foarte mare, ca să nu spun tupeu. Dar nu mă miră pentru că știu cine este și de unde vine. Știu pe cine are în spate. Poate vă spune ceva grupul de la Monaco. Poate vă spune ceva meseria lui inițială... Cu ochelarii ăia nu pare bodyguard, dar a fost bodyguard. Ceva nu e bine cu el. Nu cred nici măcar că e consultant politic. Oricum... n-aș paria deloc pe el la prezidențiale”, a mai zis Claudiu Târziu la B1 TV.

Anton Pisaroglu, fost consultant politic pentru Viorica Dăncilă, George Simion și Călin Georgescu

Președintele AUR, George Simion, a declarat vineri că, în cazul în care vor fi validate ambele candidaturi la alegerile prezidențiale, respectiv a sa și a președintei POT, Anamaria Gavrilă, va rămâne în cursă cel care se va poziționa mai bine pentru câștigarea turului II.



„În consens, prin constatarea candidatului care are cele mai mari șanse. Eu sper, așa ar fi normal, ca ambele candidaturi să fie admise și să revenim la democrație și vom sta, conform celor discutate, conform celor agreate între noi, avem un consens și un plan în acest sens. Vedem în opinia publică ce candidat se poziționează mai bine pentru câștigarea turului II”, a precizat Simion, întrebat pe această temă.



Întrebat ce o recomandă pe Anamaria Gavrilă pentru cea mai înaltă funcție în stat, Simion a spus că cel mai important lucru este faptul că lidera POT nu face parte „din acest sistem corupt care a condus România”.



„Este o tânără eminentă care 15 ani a reprezentat România cu succes în străinătate și nu face parte din acest sistem corupt care a condus România de 35 de ani”, a punctat Simion.



În context, liderul AUR a fost întrebat ce funcție i-ar oferi lui Călin Georgescu, dacă ar ajunge președintele României.



„Domnul Călin Georgescu nu va avea o funcție, alta decât o are prin votul poporului român. Poporul român a votat, într-un număr foarte mare, ca domnul Călin Georgescu să fie la conducerea țării. Și dacă mă întrebați pe mine, ar trebui să revenim la democrație și la voința poporului român și să facem dreptate”, a afirmat Simion.

