ANAF numără... oile, dar în pierdere. Biriș: ”Dl. Boloș a zis să trimită ciobanii noștri e-Factura”. Care e faza de noaptea minții

O situație halucinantă, deopotrivă hilară și alarmantă, a fost disecată cu ironie și luciditate de jurnalistul Răzvan Dumitrescu și expertul în fiscalitate Gabriel Biriș, membru al Grupului de experți în TVA al Comisiei Europene. Cei doi au analizat, în emisiunea "Ce se întâmplă?" transmisă pe DC News TV, DC News, DC Business și ȘtiriDiaspora, una dintre cele mai bizare decizii ale Fiscului: după ce a „terminat lupta cu marea evaziune”, ANAF a ajuns să ancheteze și să sancționeze crescătorii de animale pentru regimul TVA.

Într-o demonstrație de absurditate birocratică, expertul Biriș a explicat cum, în loc să încaseze mai mulți bani la buget, statul riscă să piardă chiar mai mult atunci când forțează micii producători să intre în sistemul de TVA - un sistem care, în loc să sprijine, devine capcană fiscală ce împinge la paguba tuturor. Gabriel Biriș a completat tabloul cu exemplul recent în care ministrul Marcel Boloș a cerut „factură” de la persoane fizice aflate tocmai în regimul special, adică exact acela care nu presupune emiterea de facturi.

Cazul scoate la lumină nu doar disfuncționalitatea autorităților fiscale, ci și degradarea profundă a statului putred, a unui sistem care, în loc să colecteze eficient, împinge contribuabilii spre haos, pierderi și neîncredere.

"Am murit de râs. Deci, e noaptea minții, ascultați"

Răzvan Dumitrescu: „Eu mă uit și pe postările dumneavoastră și, într-adevăr, e una la care am murit de râs. ‘ANAF – care tocmai “terminase” lupta cu marea evaziune, s-a apucat să le numere oile și să le emită decizii de impunere pentru TVA necolectat, urmare a depășirii plafonului de scutire de 300.000 lei pentru ciobani. Le cereau oamenilor 19% din vânzările estimate de inspectori după numărul de oi pentru care primeau subvenția de la APIA (nu era încă redusă cota), evident, fără să țină cont că oamenii ăștia aveau și cheltuieli, plăteau TVA și nu îl deduceau. Ce li se reproșa? Că nu s-au înregistrat ca plătitori de TVA și nu au colectat TVA pentru vânzări.



Dar, imensa majoritate a mieilor, oilor, berbecuților și a brânzei vândute (peste 90%) de către crescătorii de animale sunt către alți comercianți (en-gros, exportatori, etc.), pentru care TVA-ul plătit la achiziția oilor sau a brânzei este deductibil.



Practic, dacă s-ar fi înregistrat ca plătitori de TVA (cu toate complicațiile aferente: contabilitate, deconturi de TVA etc.), la buget nu ar fi ajuns sume suplimentare, dimpotrivă: bugetul pierdea TVA la achizițiile făcute de acești fermieri, care devenea deductibil. Noaptea minții’! Domne, cine a imaginat asta? E comedia finanțelor românești”!

Gabriel Biriș: „Există soluția în directivă. Vorbim de regimul special pentru TVA, că de aici a plecat. E un regim care permite oamenilor acestora, agricultorii tradiționali, oierii, talpa țării, un sistem super simplificat, din care nu să dea, ci să ia de la client. Adică, vând 100 și primesc 100 și ceva ca să le compenseze TVA-ul. Nu-i mai pui pe oameni să țină contabilitate, să facă factură.



Acum, postarea a plecat de la altceva. Domnul Boloș, anul trecut, la o modificare a RO e-Factura, a zis că, începând cu 1 iulie anul acesta, inclusiv cei care aplică regimul acesta special trebuie să trimită factura pe o platformă de tip e-Factura.”

Răzvan Dumitrescu: „Păi, care factură?”

Gabriel Biriș: „Păi asta am spus și eu. Care factură? Că nu l-a abrogat. Deci, e noaptea minții, ascultați. Domnul Boloș a zis că ciobanii noștri din stâne și munți trebuie să trimită prin RO e-Factura factura pe care ei nu o emit.”

Răzvan Dumitrescu: „Pentru că în regim nu emiți factură!”

Gabriel Biriș: „Exact! Pentru că nu emiți factură!”

CITEȘTE ȘI: Paradox fiscal, semnalat de Florin Barbu: Statul va cheltui mai mult, în loc să economisească, dacă va crește TVA la inputuri

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News