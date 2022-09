Ambasadorul Victor Jackovich, dezvăluiri despre Ciucă de pe vremea când era „tânăr comandant ai Scorpoionilor Roşii” / video

Ambasadorul Victor Jackovich a spus că România are mulți politicieni talentați. L-a nominalizat și pe Nicolae Ciucă. Actualul premier a participat la misiuni în Afganistan unde Victor Jackovich a fost ambasador. Mai precis, avea rang de ambasador, însă era consilierul din partea SUA pentru Coaliție.

Diplomatul a spus că a fost în Bagram mai mult de un an, în perioada 2002-2003.

„Vă pot spune că am întâlnit acolo un tânăr comandant ai Scorpoionilor Roşii din Craiova, şi acesta era Nicu Ciucă. Ne-am cunoscut acolo, am discutat. Pot să spun că acest contingent românesc era extrem de viguros, erau foarte talentaţi, şi foarte curajoși, şi erau în număr mare, cred ca la un moment dat erau mai mult de 1000 de soldaţi concentraţi în Afganistan, atât în Kandahar, şi în partea de nord, spre Kabul, şi în toată acea regiune, era un lucru important. După cum spuneam, ne-am întâlnit acolo, am avut mai multe discuţii în calitatea sa de comandant de departament, apoi am avut discuţii în perioada când era ministrul al apărării şi acum este prim-ministru. Menţionez aceste lucruri pentru că aveţi un număr mare de oameni foarte talentaţi, lideri foarte inteligenţi care sunt foarte apreciați în Occident, şi sunt consideraţi parte a contribuţei României la conducerea euro-atlantică, nu doar a comunităţii, ci a conducerii”, a zis ambasadorul Victor Jackovich.

Ambasadorul Victor Jackovich a vorbit despre Mircea Geoană în contextul aderării României la NATO și UE. De asemenea, a discutat și despre posibilitatea ca actualul secretar general adjunct al NATO să ajungă președintele țării noastre.

Vă prezentăm dialogul dintre Victor Jackovich și Bogdan Chirieac de la DefenseRomania și DC News:

Bogdan Chirieac: Așadar situația este mult mai bună acum în România faţă de înainte de aderarea la NATO şi UE…

„Aveţi un profil mult mai bun, sunteți membri ai „clubului”, şi nu doar membri, sunteţi, după cum am spus mai devreme, un pilon, cineva care munceşte din greu pentru a-şi aduce contribuţia, şi nu doar asta, dar ne bazăm pe voi şi sper că ştiţi că şi voi vă puteţi baza pe noi, pe SUA. Este un parteneriat strategic, care a fost semnat acum câţiva ani între ţările noastre, care nu a fost doar un simplu document diplomatic, cred că a fost real, a existat un spirit în spatele acestuia care era foarte real”, a zis diplomatul.

Bogdan Chirieac: A fost propus pentru prima dată în 1996, când președintele Emil Constantinescu şi ambasadorul României la Washington de la acea vreme, Mircea Geoană au lansat această idee cu ocazia vizitei președintelui Bill Clinton la Bucureşti. Şi datorăm totul acelui moment, şi cred că totul s-a întâmplat datorită muncii minunate a ambasadorului Alfred Moses, care era ambasadorul american la Bucureşti la acea vreme, muncă depusă atât aici cât şi la Washington, astfel că după ce România a fost respinsă la summitul NATO din 1997 din Madrid, pentru că am avut un alt summit în Madrid de curând, după aproape 30 de ani, din 1997, 25 de ani, Bill Clinton a efectuat o vizită la București, şi toată lumea l-a îndrăgit, şi cred că modul în care sute de mii de oameni au salutat şi i-au făcut o primire foarte călduroasă președintelui Clinton, a ajutat administrația americană de la acea vreme.

„Dacă îmi permiteţi să adaug, aveaţi la acea vreme, şi încă aveţi, lideri foarte buni, aveaţi politicieni foarte buni…”, a intervenit diplomatul.

Bogdan Chirieac: Spuneţi asta pentru că noi credem că îi avem pe cei mai răi din lume…

„Mă refer în mod special la Mircea Geoană, Secretarul Adjunct al NATO”, a subliniat Victor Jackovich.

Bogdan Chirieac: Îl aşteptăm ca preşedinte al României în 2024.

„Foarte posibil, este un om foarte talentat şi foarte inteligent…”, a zis ambasadorul.

Bogdan Chirieac: Foarte posibil, într-adevăr.

„Cred că este ceea ce voi aţi numi „foarte deştept”. Este foarte inteligent, cunoaște Vestul, cunoaște Estul, este foarte bun. Aveţi însă şi alţi oameni, cum ar fi Constantin Dudu Ionescu, care a fost ministrul de interne, ministrul apărării, o personalitate marcantă, dar şi o persoană care cunoaște aceste problematici foarte bine, aşadar este foarte respectat de oamenii din Occident. Mai este şi Ioan Mircea Paşcu (n.r. - fostul ministru al apărării în perioada 2000-2004). Aşa este, mulţi alţii, mulţi oameni foarte talentaţi. Şi actualul prim-ministru, Nicu Ciucă, pe care l-am cunoscut”, a conchis ambasadorul.

Victor Jackovich a deținut numeroase posturi în aparatul de reprezentare american din Europa de Est, încă din anii '70-'80. A fost prezent la Kiev, București, Moscova și Sofia. La începutul anilor '90, a fost primul ambasador american în Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, ulterior ocupând același post și în Slovenia. Cariera sa diplomatică a mai inclus și postul de înalt consilier politic al guvernului american pentru operațiile militare americane din Afganistan.

