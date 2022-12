Alina Pușcaș o va impersona pe Albă-ca-Zăpada, iar apariția ei îi va cuceri pe toți.

iUmor continuă seria edițiilor speciale cu Gala de Poveste, iar Alina Pușcaș se va așeza la masa juriului, alături de Delia, Costel și Cheloo. Prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva! o va impersona pe Albă-ca-Zăpada, iar apariția ei îi va cuceri pe toți. Înainte să dezbată momentele petrecute pe scena show-ului de umor, ea i-a rost-uit pe jurați și prezentatori, dar și pe câteva personaje din lumea showbizului românesc. Întregul moment va putea fi urmărit duminica aceasta, de la 20:00, pe Antena 1.

Albă-ca-Zăpada a pășit pe scena iUmor cu încredere și pregătită să împărtășească lumii multe dintre ideile ei. Așa cum era de așteptat Delia, Costel, Cheloo, Șerban Copoț și Dan Badea nu au scăpat de binecunoscutul „tratament” al show-ului. „Să revin la povestea mea, pentru că am venit aici ca la psiholog. Mă uit la voi și îmi dau seama că asta este sala de așteptare… Ce s-a întâmplat cu mine?! Știți? A venit o vrăjitoare să îmi dea un măr (…). Totul este nepotrivit în povestea mea!“, a spus prințesa, în rolul căreia va fi Alina Pușcaș.

La finalul momentului, Costel și Cheloo au mers să o ajute pe Albă-ca-Zăpada să coboare treptele scenei și să ajungă la masa juriului iUmor. „Consider că orice prințesă are nevoie de cineva care să-i care trena… că, altfel, n-ar mai fi prințesă. Am renunțat la libertatea mea proverbială și, serviabil, am cărat acea trenă“, a declarat Cheloo, iar Delia a completat: „Albă-ca-Zăpada… superbă! Și intrarea, și rochia, și tot!“.

Costel a fost primul care a rugat-o pe cunoscuta prințesă să-i răspundă la câteva curiozități. „Albă-ca-Zăpada, am o întrebare! După ce v-ați căsătorit cu prințul, ați luat numele lui? Și… încă o întrebare: ați mai păstrat legătura cu piticii?“, a spus juratul iUmor, iar răspunsurile le veți putea urmări duminică seara.

Delia, Albă-ca-Zăpada, Costel și Cheloo vor fi vizitați și chiar luați la roast de Cenușăreasa, impersonată de Doina Teodoru, Făt Frumos și Ileana Cosânzeana, jucați de Lizzy și Cosmin Natanticu, Capra cu trei iezi, jucată de Magdalena Chihaia.

Ana și Monica Odagiu vor da viață personajelor Elsa și Ana, Bogdan Drăcea – Batman, iar Alexandru Arnăutu Vraciu va fi Zmeul Zmeilor. Momentele integrale, dar și alte surprize petrecute în timpul Galei de Poveste, telespectatorii le pot afla urmărind ediția specială iUmor, duminică, de la 20:00, pe Antena 1.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News