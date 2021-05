Adrian Câciu: M-am săturat de politicienii care spun că nu sunt bani de pensii. Pot creşte cu 22 la sută ACUM

"Eu dezavuez total informaţiile false care vin de la politicieni care spun că nu sunt bani de pensii. Toată lumea are un telefon la îndemână, facem un calcul în direct. În momentul ăsta, masa salarială a ajuns la 90 de miliarde de euro. Anul trecut, 2020, an de pandemie. 25 la sută din masa salarială brută sunt 22,5 miliarde de euro. Faceţi un calcul la cursul de 4,92 lei pentru un euro şi o să aflaţi că contribuţiile de asigurări sociale de stat sunt la 110 miliarde de lei româneşti. Pensiile ne costă 90 de miliarde, deci am avea un excedent bugetar. Dar Guvernul şi-a propus să încaseze doar 81 de miliarde, din cele 110. Unde sunt ceilalţi bani? În evaziune", a spus Adrian Câciu la România TV.

Creştere de pensii cu 22 la sută

Deşi anul trecut în septembrie pensiile trebuiau să crească cu 40 la sută, Guvernul Orban a anunţat că ele vor creşte doar cu 14 la sută, din cauza pandemiei. Ulterior, la 1 ianuarie, s-a anunţat că în 2021 nu va exista nicio creştere a pensiilor, tot din cauza dificultăţilor bugetare pe fondul pandemiei.

Economistul Câciu spune, însă, că dacă s-ar combate eficient evaziunea, cu fondurile actuale pensiile ar putea fi crescut cu 22 de procente.

"M-am săturat de politicienii care spun mereu că nu sunt bani de pensii, că nu se pot creşte pensiile, dar lasă sau favorizează evazioniştii. Acolo sunt banii cetăţenilor! Există resurse pentru a creşte pensiile. Faptul că guvernanţii nu vor e clar! La momentul actual, fără ajustări pe creşterea salariilor mici, poţi creşte pensiile cu 22 la sută", a concluzionat Adrian Câciu la România TV.

