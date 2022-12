Monetăria Regală Britanică a lansat o nouă monedă din seria ”Harry Potter”

Moneda de colecţie Hogwarts Express este, de asemenea, ultima monedă de 50 de pence (0,61 USD) pe reversul căreia apare portretul reginei Elisabeta a II-a, care a încetat din viaţă în luna septembrie, scrie Agerpres.



Potrivit Royal Mint, organismul britanic responsabil de baterea monedelor şi de tipărirea bancnotelor, moneda face parte dintr-o colecţie emisă pentru a celebra cea de-a 25-a aniversare a cărţii "Harry Potter şi piatra filosofală", primul volum al aventurilor cu succes fenomenal din lumea fantastică cu vrăjitori creată de autoarea J.K. Rowling, publicat în 1997 de Bloomsbury Publishing.



Seria include patru piese, printre care figurează un portret al celebrului vrăjitor cu ochelari Harry Potter, trenul Hogwarts Express, profesorul Albus Dumbledore şi şcoala de vrăjitorie Hogwarts.



Piesele din această colecţie includ, de asemenea, două monede cu portretul reginei Elisabeta a II-a şi alte două cu portretul oficial al regelui Charles al III-lea, potrivit unui comunicat al Royal Mint.



Lansată în 1997, seria de cărţi în şapte volume prezintă aventurile unui tânăr vrăjitor pe nume Harry Potter de la şcoala de vrăjitorie Hogwarts şi lupta lui împotriva lordului Voldemort, un vrăjitor întunecat aflat în căutarea nemuririi.



Vânzările cărţilor din această sagă se ridică la sute de milioane de dolari, în timp ce filmele realizate pe baza acestora, opt la număr, au generat venituri de miliarde de dolari.

