14 Martie: Ce este Ziua Pi și care este legătura dintre Pi și Albert Einstein

Potrivit Piday, ziua Pi se sărbătorește pe 14 martie deoarece data este scrisă ca 3/14 în Statele Unite. Dacă ești un pasionat serios de matematică, ar trebui să sărbătorești ziua Pi exact la 1:59 am sau pm, astfel încât să poți ajunge la primele șase numere ale lui Pi, 3,14159...

14 martie este și ziua de naștere a lui Albert Einstein.

1. Simbolul ”π” (Pi) a fost folosit de peste 250 de ani. Simbolul a fost introdus de William Jones, un matematician galez, în 1706. Simbolul a fost făcut popular de către matematicianul Leonhard Euler.

2. Deoarece valoarea exactă a lui π nu poate fi niciodată calculată, nu putem găsi niciodată aria sau circumferința exactă a unui cerc.

3. 14 martie sau 3/14 este sărbătorită ca zi Pi deoarece 3,14 sunt primele cifre ale lui Pi.

4. Recordul pentru memorarea celui mai mare număr de zecimale Pi a fost obținut de Rajveer Meena, la Universitatea VIT, Vellore, India, pe 21 martie 2015. El a putut recita din memorie 70.000 de zecimale care a dorat 10 ore.

Here's just a few pages from Rajveer Meena's evidence of his attempt for the most decimal places of Pi memorised - 70,000. Rajveer wore a blindfold throughout the entire recall, which took nearly 10 hours https://t.co/nAvsMXepKk #PiDay pic.twitter.com/mHf3OJRcXC