100 de lei kilogramul de cașcaval? Petre Daea: Nu va ajunge la un asemenea preţ. Nu sunt elemente obiective

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirmă că preţul unui kilogram de caşcaval nu va ajunge la 100 de lei, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public în contextul scumpirilor din ultima perioadă, precizând că nu sunt elemente obiective care se determine un asemenea nivel.



"Nu va ajunge la un asemenea preţ. Nu sunt elemente obiective care se determine un asemenea nivel, ştiindu-se trei lucruri. În primul rând, se ştie că preţul la producţia marfă s-a stabilizat. În al doilea rând, se cunoaşte faptul că au fost intervenţiile acestea privind plafonarea preţurilor la energie, care sunt elemente constitutive ale costului de producţie şi sunt inevitabile în realizarea produsului respectiv. Şi în al treilea rând, există şi un control, zic atent, al pieţei şi se poate constata comportamentul acesta mai liniştit, mai ponderat, pentru că, din nefericire, unii înţeleseseră că este momentul câştigului rapid şi fără multe greutăţi. Iată că lângă mine am doi colegi pe care îi cunoaşteţi prin acţiunile pe care le-au lansat la nivelul ţării - preşedintele ANPC (Horia Constantinescu, n.r.) şi vicepreşedintele ANSVSA (Ioan Oleleu n.r.) care sunt tot timpul cu ochii pe piaţă şi intervin în baza legii acolo unde deficienţele apar şi le elimină cu măsuri pe care le au la îndemâna dumnealor, şi pe care ei le gestionează, zic, cu interes pentru ţară", a declarat, joi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, scrie Agerpres.

"Preocupări consistente" la minister în privinţa scumpirilor





Şeful MADR a adăugat că în privinţa scumpirilor la alimente există "preocupări consistente" la nivelul Ministerului Agriculturii şi în Guvernul României.



"Eu vi le-am pus la dispoziţie tot timpul şi vi le-am prezentat de fiecare dată atunci când în Parlamentul României sau în Guvernul României sau la nivelul Ministerului Agriculturii, prin ordine de ministru, am putut interveni cu forme de sprijin în aşa fel încât să creştem producţia. Noi ştim foarte bine că activitatea din agricultură este realizată de fermieri în condiţii naturale diferite. Aţi putut constata că anul acesta am avut o situaţie mai dificilă din punct de vedere al al naturii. Seceta ne-a pus la grea încercare. Practic, seceta pedologică a ocupat toată ţara, mai puţin zonele unde am avut posibilitatea să irigăm sau natura a putut să lase în anumite perioade cantităţi de precipitaţii care să ţină într-un confort hidric plantele, în aşa fel încât vegetaţia să se desfăşoare normal. Avem preocupări în domeniu tot timpul, prin actele normative pe care le aprobăm, prin programele de sprijin pe care le lansăm de fiecare dată", a explicat Petre Daea.

De ce a fost perturbată piaţa





Potrivit sursei citate, în acest an au fost o serie de elemente care au perturbat piaţa, iar preţul la energie a fost unul dintre ele, dar care a scăpat de sub control.



"Este adevărat că în acest an am avut o serie întreagă de factori care au tulburat pe piaţă. În primul rând a fost această scăpare de sub control a preţului la energie şi o dovadă faptului e că Guvernul a intervenit prin instrumentele pe care le-a lansat, aprobându-le în şedinţe de Guvern şi apoi în Parlament, acele plafonări de preţuri la energie şi la gaze, în aşa fel încât elementele de cost să poată să fie cumpănite pentru a putea ajunge un preţ, spun eu, în respect faţă de producători şi de consumatori", a mai spus oficialul MADR.



Ministrul a anunţat că la Consiliul de Miniştri care a avut loc la Bruxelles, la începutul acestei săptămâni, s-a discutat despre formele de sprijin care vor fi puse la dispoziţie fermierilor în perioada 2023-2027. "Este pentru prima dată în urma acestui cuplaj politic şi aderării noastre la Uniunea Europeană, când cunoaştem pe o perioadă de timp, care înseamnă predictibilitate pe o perioadă de 7 ani de zile, ce forme de sprijin au fermierii, în aşa fel încât ei se cunoască care sunt elementele ce compun efortul propriu privind realizarea culturilor şi, evident, care este sprijinul dat de Guvern prin actele normative pe care noi le lansăm în direcţia asigurării producţiei necesare, iar preţurile să fie la un nivel convenabil", a transmis Petre Daea.



Ministrul Agriculturii a participat joi la un eveniment de gastronomie sustenabilă, dedicat celebrării Zilei Internaţionale de Conştientizare Asupra Risipei şi Deşeurilor Alimentare.

