VIDEO. A găsit o broască în salata cumpărată. Ce a făcut un bărbat cu mica vietate

Majoritatea oamenilor ar fi oarecum alarmați să găsească o broască mică și verde în salata lor de la supermarket, dar Simon Curtis a decis să îmbrățișeze descoperirea neașteptată, scrie Today.com.

Creatorul de conținut i-a anunțat recent pe urmăritorii săi de pe Twitter că a găsit o broască adorabilă în interiorul salatei sale romane, care stătea în frigider de câteva zile. Era prea frig la acea vreme pentru a-l elibera afară pe micul intrus, așa că Curtis a apelat la urmăritorii lui de pe rețelele de socializare pentru sfaturi despre ce să facă în continuare.

„El țopăie și este bine, deși am cumpărat salata verde cam acum patru zile...este atât de adorabil încât chiar nu vreau să moară”, a scris el în una dintre postările sale.

Tânărul de 35 de ani a optat să pună într-un recipient câteva bucăți de salată verde, i-a dat broaștei un capac cu apă și a stropit întregul recipient cu apă. Apoi i-a dat și un nume: Tony.

Tony pare a fi o broscuță blândă și fericită și chiar îl lasă pe Curtis să-l țină în brațe. Există, totuși, o mică problemă: broasca este un artist al evadărilor.

Curtis i-a cumpărat lui Tony ceva de mâncare de la un magazin de animale pentru a-și menține burta plină și a confirmat cu un biolog că este o broască verde de copac.

and he just lets me hold him ???????? pic.twitter.com/NxJ53HwJKD