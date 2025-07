Cine are prioritate: Siguranța cetățeanului sau ursul carpatin? Ce alege Ministerul Mediului

Deputatul AUR Valeriu Munteanu, a adresat o interpelare oficială Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Anda Buzoianu, în contextul tragediei de pe Transfăgărășan, unde un motociclist - cetățean străin - a fost ucis de o ursoaică în zona lacului Vidraru, sub privirile îngrozite ale colegilor săi.

„România întreagă este în stare de șoc. Este încă un caz tragic care putea fi prevenit, dacă autoritățile centrale - în special Ministerul Mediului - nu s-ar fi transformat într-un protector absolut al unei populații de urși care a scăpat de sub control. Această viziune, profund ideologizată, în care viața omului este relativizată în numele unei false coabitări cu animalele sălbatice, trebuie abandonată de urgență”, a declarat deputatul AUR.



Valeriu Munteanu subliniază că acest incident nu este unul izolat, ci parte a unui fenomen de securitate publică major, generat de refuzul Guvernului de a adopta măsuri ferme pentru reducerea riscului atacurilor de urs, mai ales în zone turistice intens circulate precum Transfăgărășanul, Bucegii, Făgărașii, Harghita sau Covasna.



„Doamna Buzoianu, provenind dintr-un partid care a făcut din apărarea urșilor o cauză politică și electorală, trebuie să înțeleagă că viața cetățenilor României nu este negociabilă. Nici în fața presiunilor ONG-urilor extremiste de mediu, nici în fața intereselor de imagine ale USR. Fiecare om care moare sau este mutilat într-un astfel de atac reprezintă un eșec al politicii publice pe care o conduceți”, a transmis Munteanu.



În interpelarea parlamentară transmisă oficial, deputatul AUR cere răspunsuri clare la următoarele întrebări:



* Ce alegeți: viața cetățeanului sau protejarea cu orice preț a unei populații agresive și necontrolate de urși?



* Ce planuri concrete are Ministerul Mediului pentru extragerea imediată a exemplarelor periculoase?



* Considerați că actualul cadru legislativ permite o intervenție rapidă și eficientă sau veți propune modificări pentru debirocratizare?



AUR solicită Ministrului Mediului să renunțe la ambiguitățile doctrinare și la prioritizarea faunei în detrimentul oamenilor. România nu își mai permite luxul de a amâna o decizie fermă. Protejarea vieții umane trebuie să devină prioritate zero, iar atacurile de urs trebuie prevenite prin măsuri clare: cartografierea exemplarelor agresive, reducerea efectivelor în zonele locuite, extragerea rapidă a animalelor periculoase și responsabilizarea autorităților locale.



„Nu putem accepta ca România să devină un safari al groazei pentru propriii cetățeni și pentru turiști. Acest Guvern trebuie să aleagă: cetățeanul român sau ursul sălbatic?”, a încheiat Valeriu Munteanu.

