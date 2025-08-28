Ursula von der Leyen vine în România. De ce a ales Constanța, nu Bucureștiul

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va sosi luni, 1 septembrie, în România, însă nu va poposi în Capitală, ci la Constanța, unde are programate întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Vizita oficialului european are loc în cadrul unui turneu regional care vizează întărirea solidarității europene și a cooperării în fața amenințărilor tot mai intense la granițele estice ale Uniunii.

Administrația Prezidențială a confirmat programul deplasării, subliniind că „discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum și pe aspecte legate de prevenirea, detectarea și descurajarea amenințărilor maritime și hibride”. Alegerea Constanței nu este întâmplătoare, portul de la Marea Neagră fiind considerat un punct strategic în contextul tensiunilor crescute din regiune.

Vizita din România face parte dintr-un tur mai amplu al șefei Comisiei Europene, care include Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania și Bulgaria. „Mâine, voi călători în cele 7 state membre care consolidează și protejează frontierele noastre externe cu Rusia și Belarus”, a transmis Ursula von der Leyen, într-un mesaj publicat joi pe platforma X. Aceasta a precizat că obiectivul turneului este de a întări legăturile de securitate între partenerii europeni și de a aduce în prim-plan eforturile Bruxelles-ului de construire a unei industrii de apărare solide. „Doresc să exprim solidaritatea deplină a UE cu acestea. Și să împărtășesc progresele pe care le facem în construirea unei industrii europene de apărare puternice, în special prin SAFE”, a explicat președinta CE, referindu-se la programul de împrumuturi de 150 de miliarde de euro destinat investițiilor în domeniul apărării.

Contextul vizitei este unul marcat de intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei. În noaptea de miercuri spre joi, Kievul a fost lovit de cel mai amplu bombardament de la summitul Trump-Putin din Alaska. Conform autorităților ucrainene, aproape 600 de drone și 30 de rachete au vizat capitala, provocând moartea a cel puțin 15 persoane, între care patru copii. Sediul Delegației Uniunii Europene din Kiev a fost, de asemenea, avariat. „Sunt indignată de atacul cu rachete și drone asupra Kievului, care a ucis bărbați, femei și copii. (...) Atacurile Rusiei asupra Kievului nu vor face decât să consolideze unitatea Europei și rezistența Ucrainei”, a declarat Ursula von der Leyen, reafirmând angajamentul Bruxelles-ului de a continua sancțiunile împotriva Moscovei.

Președinta Comisiei Europene a arătat că obiectivul Uniunii este acela de a menține presiunea asupra Kremlinului, în paralel cu apelurile constante pentru revenirea Rusiei la masa negocierilor. În acest sens, vizita din Constanța este privită ca o reafirmare a sprijinului strategic al UE pentru România, stat aflat în proximitatea directă a conflictului și cu un rol crucial în securitatea Mării Negre.

Înainte de a ajunge în România, Ursula von der Leyen va face o oprire la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Cei doi lideri vor vizita frontiera cu Belarus și vor participa la o serie de exerciții menite să demonstreze pregătirea în fața amenințărilor hibride și convenționale.

