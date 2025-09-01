Ursula von der Leyen, la Constanța. Marele absent / Update: Aterizare manuală a avionului șefei CE, în Bulgaria

Constanța devine, luni, scena unui eveniment politic de prim rang. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sosește în România pentru o vizită oficială care pune accentul pe securitatea europeană și pe cooperarea dintre Uniunea Europeană și NATO. Programul acesteia include o întâlnire cu președintele Nicușor Dan, dar și discuții cu reprezentanți ai Armatei, într-un context internațional extrem de tensionat.

Update 12:55. Un avion care transporta președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost nevoit să aterizeze manual la Plovdiv, Bulgaria, după ce sistemele electronice de navigație GPS au fost dezactivate într-un incident considerat de oficiali ca fiind o presupusă interferență rusească, relatează Financial Times. Potrivit a trei oficiali citați, avionul a înconjurat aeroportul timp de aproximativ o oră înainte ca pilotul să decidă să folosească hărți pe hârtie pentru aterizare. „Întreaga zonă a aeroportului GPS s-a întunecat”, a declarat unul dintre oficiali, descriind situația drept o „interferență incontestabilă”.

Autoritatea Bulgară pentru Servicii de Trafic Aerian a confirmat incidentul și a precizat că de la începutul războiului din Ucraina au crescut semnificativ bruiajul GPS și cazurile de falsificare a semnalelor, ceea ce perturbă atât aeronavele, cât și sistemele de la sol. Kremlinul a respins acuzațiile, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmând că „informațiile dumneavoastră sunt incorecte”.

Specialiștii avertizează că bruiajul GPS și spoofingul, utilizate inițial de serviciile militare, au fost folosite tot mai des de Rusia pentru a perturba traficul civil, iar Europa riscă astfel incidente aeriene majore. În ultimii ani, astfel de incidente au crescut în special în Marea Baltică și în statele est-europene apropiate de Rusia, afectând avioanele, navele și utilizatorii civili de GPS.

Von der Leyen se afla într-un turneu în statele din prima linie ale UE, vizitând Bulgaria pentru întâlniri cu oficialii locali și pentru a inspecta facilități de producție de muniții, ca parte a eforturilor Uniunii de a-și întări pregătirea defensivă în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În declarații la sol, ea a catalogat președintele rus Vladimir Putin drept „un prădător” care poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică.

După vizită, Ursula von der Leyen a părăsit Plovdiv cu același avion fără alte incidente.

Update 9:36. Conform agendei anunțate, programul de luni include mai multe momente-cheie: La ora 15:00, Ursula von der Leyen sosește la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, în județul Constanța. Vizita continuă la ora 15:45, când va fi prezentă în Portul Militar Constanța pentru a vizita fregata „Regele Ferdinand”. La ora 16:45, șefa Comisiei Europene revine la Baza 57 Aeriană pentru convorbiri oficiale, iar de la ora 17:15 va avea o întâlnire cu militarii dislocați în aceeași unitate. În final, la ora 17:20, este programată o conferință de presă comună, tot la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Administrația Prezidențială a precizat că șefa executivului european va ajunge la Constanța, unde va analiza, alături de liderii români și de cadre militare, provocările de securitate de la Marea Neagră. „Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, se arată în anunțul oficial. De asemenea, Ursula von der Leyen va vizita portul militar Constanța, un punct strategic în arhitectura de apărare a regiunii.

Planul inițial prevedea ca premierul Ilie Bolojan să participe la întrevederi, însă agenda încărcată a acestuia îl va ține la București. Luni, șeful Guvernului are programate trei momente decisive: ședința coaliției, la ora 12.00, o ședință de Guvern, la ora 16.00, și asumarea răspunderii în Parlament, la ora 19.00, pentru pachetul 2 de reforme. Astfel, Guvernul va fi reprezentat la Constanța de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Turneul Ursulei von der Leyen în România face parte dintr-o serie de vizite în statele Uniunii Europene aflate la granița cu Rusia sau Belarus. În ultimele zile, președinta Comisiei Europene a fost prezentă în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania și Bulgaria, iar România este următoarea oprire din acest parcurs.

„Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare”, a transmis anterior Comisia Europeană.

La București, von der Leyen era așteptată să sosească în cursul dimineții, urmând ca deplasarea la Constanța să fie făcută în compania președintelui Nicușor Dan.

