Un muzeu din Germania a încălcat drepturile... muştelor. PETA s-a autosesizat

O controversată instalație de artă dotată cu o lampă UV care ucide muștele a revoltat un grup pentru drepturile animalelor PETA și a declanșat o dezbatere aprinsă despre drepturile... muştelor, scrie Business Insider. Denumită „O sută de ani (1990)”, instalația de artă a artistului Damien Hirst a fost recent eliminată din complexul de la Kunstmuseum Wolfsburg după ce PETA a depus o plângere în care susținea că aceasta încalcă Legea germană privind bunăstarea animalelor, care interzice uciderea sau rănirea animalelor fără un motiv întemeiat. Nu s-a stabilit încă dacă muștele intră sau nu sub incidența acestei legi, dar decizia a stârnit deja controverse în Germania „Uciderea animalelor nu are nimic de-a face cu arta, ci arată doar aroganța unor oameni care literalmente nu se vor opri în fața a nimic pentru propriile interese”, a declarat Peter Höffken, de la PETA Germania, pentru Braunschweiger Zeitung.

Reprezentanții muzeului, pe de altă parte, au declarat că nu cred că muștele sunt acoperite de Legea privind bunăstarea animalelor, adăugând că îl vor întreba pe artist dacă va fi de acord să înlocuiască muștele reale cu unele artificiale. Făcând acest lucru, însă, cel mai probabil ar strica întreaga idee a instalației de artă. Dezvelită inițial în 1990, instalația „O sută de ani” este un comentariu despre faptul că multe muște mor atunci când sunt expuse la iluminatul public. Aceasta constă într-un cub transparent împărțit în două zone – una în care eclozează muștele și alta în care o lampă UV este atârnată de tavan. Muștele sunt atrase de lumină și, ori de câte ori zboară spre ea printr-o mică gaură care desparte cele două zone, mor arse. Hirst a descris opera de artă ca fiind „ciclul vieții într-o cutie”. O versiune anterioară a controversatei instalații de artă prezenta un cap de vacă ce atrăgea muștele, dar se pare că a fost considerată „prea mult”…

Damien Hirst este faimos pentru că încorporează animale moarte în operele sale de artă provocatoare, unele surse estimând că a prezentat aproape un milion de animale moarte în creațiile lui, majoritatea insecte.

Ce este PETA

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) este o organizație pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia, înființată în anul 1980 de Ingrid Newkirk, președintele internațional al acesteia. Având peste două milioane de membrii și suporteri în toată lumea, este considerat cel mai mare grup care luptă pentru drepturile animalelor, din lume. PETA este cunoscută pentru modul drastic, uneori chiar agresiv, în care militează pentru convingerile ei, mai ales prin campaniile de promovare neconvenționale în care implică vedete de cinema care iubesc animalele.

Fondată în 1980, organizația luptă împotriva testărilor pe animale, creșterii acestora pentru blană și folosirea în divertisment, Newkirk declarând că „scopul nostru este eliberarea totală a animalelor”. Sloganul folosit este „animalele nu sunt ale noastre pentru a le mânca, a le purta, a le folosi la experimente sau pentru divertismentul nostru”. PETA este criticată pentru eutanasierea majoritații animalelor ținute în captivitate din motivații financiare.

