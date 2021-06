Un bărbat și-a găsit portofelul după 20 de ani, fix în fața aceluiași pub unde l-a pierdut

Un bărbat din Scoția și-a găsit portofelul pe care îl pierduse în urmă cu 20 de ani în fața unui pub. Culmea, exact în același loc în care îl pierduse, scrie Daily Mail.

Ryan Seymour, un bărbat din Scoția în vârstă de 37 de ani, a petrecut o noapte alături de prieteni la localul respectiv în 2001, iar atunci când a ajuns acasă și-a dat seama că a rămas fără portofel. În el avea acte, carduri și 60 de lire sterline. L-a căutat, dar nu l-a mai găsit. Bărbatul a fost șocat când a fost contactat de polițiști pe Facebook în aprilie anul acesta pentru a-l informa că i-a fost găsit portofelul. Oamenii legii i-au spus că acesta a fost găsit într-un tufiș, lângă acel pub din Dunfermline. Portofelul personalizat fusese predat la poliție de către un trecător care l-a găsit din întâmplare.

„Bună Ryan, știu că acest lucru va părea cam aleatoriu, dar ai pierdut un portofel negru cu numele tău scris în relief, cu ani în urmă. Lucrez la secția de poliție Dunfermline și cineva a găsit un portofel într-un tufiș și l-a predat în această dimineață. Ar putea să vă aparțină. Are un permis de muncă și carduri care au expirat în 2004.", a fost mesajul pe care bărbatul l-a primit de la polițist.

Bărbatul și-a primit portofelul înapoi, iar în interior se aflau toate cardurile sale bancare și cartea de identitate. Doar banii lipseau. Fericit că și-a recuperat bunul pierdut, Ryan a postat pe rețelele de socializare imaginile cu portofelul pierdut. În una dintre poze se poate observa o versiune mai tânără a lui în cartea de identitate. Bărbatul a distribuit imagini cu portofelul uzat pe Twitter.

„Ei bine, doamnelor și domnișoarelor. Poate vă amintiți că acum câteva săptămâni poliția a luat legătura cu mine pentru a mă informa că portofelul meu a fost găsit după 20 de ani. Bine. Aici este.", a scris acesta.

Well ladies & gents. You might remember a few weeks ago, the police got in touch to say my wallet had been handed in, that was stolen 20 YEARS AGO. Well. Here it is..... pic.twitter.com/EButW5NfMG