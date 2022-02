Termeni medicali amuzanți. Ce este flatusul și rezonanța sfincteriană. Dr. Mihail Pautov: Nici eu nu știam

Medicul Mihail Pautov a explicat doi termeni medicali amuzanți: flatus și rezonanță sfincteriană.

"Vreau să vă zic un lucru interesant despre anumiți termeni medicali amuzanți, pe care nici eu nu îi știam. Atunci când cineva are gaze și le expulzează, fie din stomac, fie din intestine, acest lucru se numește flatus. Atunci când acest flatus se aude, concret, când tragem pârțuri și ele se aud, asta se numește rezonanță sfincteriană. Deci am putea spune că atunci când suntem mai mulți oameni în aceeași camera și începe să miroase dubios a sulf, putem spune că una dintre persoane a avut flatus neasociat cu rezonanță sfincteriană. Cred că este o informați utilă, am văzut-o astăzi la un doctor din Rusia. Cred că atunci când voi vedea asta mă voi întreba: Oare cineva are flatus neasociat cu rezonanță sfincteriană? E un mod foarte diplomat de a pune problema.", spune medicul Mihail Pautov într-un filmuleț postat pe pagina sa de Facebook.

Trecerea prin boală, imunitate mai puternică decât vaccinarea. Dr. Mihail Pautov: Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem cu toții

Trecerea prin boală ar fi oferit o imunitate mai puternică decât vaccinarea în timpul valului Delta, potrivit cercetătorilor. Medicul Mihail Pautov a vorbit despre acest studiu și a menționat care sunt întrebările cheie pe care ar trebui să și le pună o persoană care se gândește să nu se vaccineze împotriva COVID-19.

"A apărut recent un studiu care spune că trecerea prin boală îți oferă, de fapt, o imunitate mai bună decât vaccinarea, ceea ce e un lucru extraordinar pentru că persoanele care trec prin boală intră în contact cu acest virus și nu intră în contact doar cu proteina spike, ci cu toate celelalte proteine și fac o imunitate mai robustă, mai de calitate. Întrebarea însă pe care ar trebui să ne-o punem cu toții, pentru că foarte mulți zic că acum: "Ha, e mai bine să trecem prin boală decât să ne vaccinăm", întrebarea pentru cei care susțin asta este următoarea: Oare câți dintre cei care trec prin boală rămân în viață ca să spună această poveste? Câți rămân în viață ca să dezvolte în realitate acea imunitate mai bună? Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News