Tablou de Picasso, pus la vânzare sub formă de jetoane digitale

Intitulată "Fillette au béret", această pictură în ulei pe pânză, de 65x54 centimetri, datând din 1964, este evaluată la 4 milioane de franci elveţieni (3,6 milioane de euro), a indicat banca din Zurich într-un comunicat.



Pictura va fi pusă în vânzare în parteneriat cu fondul american Artemundi, specializat în investiţii în obiecte de artă.



Vânzarea picturii prin tehnologia blockchain sub formă de jetoane similare cu acţiunile va permite investitorilor să achiziţioneze acţiuni ale operei de artă şi, în plus, să le negocieze sau să le tranzacţioneze, la fel ca la bursă, pe o piaţă secundară unde vânzătorii şi cumpărătorii vor fi puşi în legătură de Sygnum.



Aceste acţiuni, sau "jetoane", ale picturii vor fi scoase la vânzare cu un preţ minim de subscripţie de 5.000 de franci elveţieni, a specificat banca de criptomonede insistând asupra faptului că totul se desfăşoară în baza reglementării organismului elveţian de supraveghere financiară FINMA.



Tranzacţiile urmează să fie realizate în franci elveţieni prin jetoanele stabile emise de Sygnum, care sunt forme de monede digitale mai stabile susţinute de o monedă principală. Pânza va fi depozitată într-un depozit securizat, destinat operelor de artă. Prin această vânzare sub forma de acţiuni prin blockchain, cripto-banca intenţionează să reducă barierele de pe piaţa de artă şi "să deschidă un univers de oportunităţi de investiţii unice", care este "accesibil tuturor", după cum a declarat Mathias Imbach, cofondator şi director general al Sygnum Bank, citat în comunicat.



Subscripţia rămâne însă destinată profesioniştilor şi investitorilor instituţionali.



În 2019, Sygnum a fost unul dintre primii doi prestatori de servicii financiare în domeniul blockchain care au obţinut titlul de bancă de la Finma, devenind una dintre primele bănci de criptomonede din lume, scrie Agerpres.

Un tablou de Picasso a fost găsit în Atena, la 9 ani după ce a fost furat

Tabloul realizat de Pablo Picasso, găsit la Atena, fusese furat în urmă cu nouă ani, dintr-o galerie greacă.

Tot acolo a fost găsit și un tablou realizat de Piet Mondrian, în anul 1905.

Cele două tablouri au fost furate de la Galeria Națională din Atena, în timpul unui jaf din 2012. Atunci, hoții au încercat să mai fure un tablou de Mondrian, dar l-au scăpat în timp ce încercau să fugă, scrie BBC.

Tablourile au fost găsite în urma unui raid, iar în cele din urmă, un grec a fost reținut.

Picasso dăruise tabloul Galeriei Naționale din Atena, în 1949.