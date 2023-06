Sindicaliștii, răspuns pentru profesorii care îi consideră trădători

'Am primit și noi mesaje că am trădat. Nu! Noi am respectat în permanență ce au cerut oamenii. Am luat decizia de azi fiind mandatați de liderii județeni. Cu siguranță mai sunt nemulțumiți, oameni care consideră că am trădat, nu am trădat cu absolut nimic. Să fie foarte clar. Această decizie pe care am luat-o de suspendare a grevei a fost în urma consultării pe care am avut-o, astăzi, cu liderii din teritoriu. Am fost împuterniciți, mandatați de liderii județeni. Este decizia liderilor județeni de sindicat de a suspenda greva. Mai sunt și nemulțumiți, dar procentul este foarte mare al celor care au spus că reintră la clasă. Conform legii greva poate continua daca procentul este de peste 50 +1. Profesorii doresc să intre la ore deja pentru că este o problemă legată de salarii, ne-au comunicat liderii de sindicat. Nu avem procentul exact pe județe, dar vom afla. Votul a fost online, secret. Avem totul înregistrat. din total 57 de voturi, 51 au fost pentru suspendare. Nu am trădat cu absolut nimic! Negociem contractul colectiv de muncă. Negocierea nu este încă încheiată.', a spus Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Simion Hăncescu.





'În cadrul organizației noastre, doar 3 organizații s-au abținut privind suspendarea acțiunii de protest.E doar o suspendare. În momentul în care constatăm că proiectul de lege nu conține acea grilă, acțiunea se reia, la începutul anului școlar. Politicienii care îndrăznesc să încalce ceea ce și-au asumat în acest act normativ se sinucid politic. Anul 2024 este an electoral, vom fi cu ochii pe ei. (...) Dacă am fi trădat, însemna că doi lideri discutau cu guvernul și puneau oamenii în fața faptului împlinit. Dar noi de fiecare dată ne-am întors să consultăm oamenii.', a spus Marius Nistor, într-o conferință de presă la sediul FSLI.

'I-am zis premierului într-o ședință să găsim soluții pentru oameni, știți că au fost n proteste, să găsim o soluție pentru că dacă se va ajunge la grevă generală va fi greu de oprit. S-a confirmat. Probabil guvernanții au luat în derâdere și iată unde am ajuns.', a mai zis Hăncescu.

